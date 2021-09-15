أخويا اللي في ضهري.. محمد شريف رفقة "قفشة" من احتفالية النجمة العاشرة

نشر محمد شريف نجم النادي الأهلي ، صورة له مع قفشة من احتفالية النجمة العاشرة للنادي الأهلي ، وذلك من خلال حسابه الرسمي على “إنستجرام”.

وعلق محمد شريف قائلا" اخويا اللي في ضهري" نالت اعجاب متابعيه.



وشهدت احتفالية تدشين النجمة العاشرة على تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي أقيمت مساء امس الثلاثاء على ‏ملعب التتش، تكريم جماهير النادي ،من خلال عرض فيديو خاص ، وذلك تقديرًا وإيمانًا بالدور الذي تلعبه‏ في مسيرة النادي للوصول إلى منصات التتويج، لا سيما على المستوى الإفريقي ‏ومن بينها الوصول إلى النجمة العاشرة.‏

وتضمن الفيديو كلمة شكر من محمود الخطيب رئيس النادي للجماهير، مؤكدا أنهم كانوا السند والشريك في كل بطولات النادي على مدار 114 عاما .



واستعرض الفيديو هتافات جماهير الأهلي التحفيزية للاعبين، التي طالما هتفوا وتغنوا بها من أجل ‏تشجيع لاعبي الفريق ومؤازرتهم وتحفيزهم للفوز بالبطولات، والوصول إلى البطولة العاشرة إفريقيًّا.‏