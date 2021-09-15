عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخويا اللي في ضهري.. محمد شريف رفقة "قفشة" من احتفالية النجمة العاشرة

قفشة وشريف
قفشة وشريف

نشر محمد شريف نجم النادي الأهلي ، صورة له مع قفشة من احتفالية النجمة العاشرة للنادي الأهلي ، وذلك من خلال حسابه الرسمي على “إنستجرام”.

وعلق محمد شريف قائلا" اخويا اللي في ضهري" نالت اعجاب متابعيه.


وشهدت احتفالية تدشين النجمة العاشرة على تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي أقيمت مساء امس الثلاثاء على ‏ملعب التتش، تكريم جماهير النادي ،من خلال عرض فيديو خاص ، وذلك تقديرًا وإيمانًا بالدور الذي تلعبه‏ في مسيرة النادي للوصول إلى منصات التتويج، لا سيما على المستوى الإفريقي ‏ومن بينها الوصول إلى النجمة العاشرة.‏

 

وتضمن الفيديو كلمة شكر من محمود الخطيب رئيس النادي للجماهير، مؤكدا أنهم كانوا السند والشريك في كل بطولات النادي على مدار 114 عاما .


واستعرض الفيديو  هتافات جماهير الأهلي التحفيزية للاعبين، التي طالما هتفوا وتغنوا بها من أجل ‏تشجيع لاعبي الفريق ومؤازرتهم وتحفيزهم للفوز بالبطولات، والوصول إلى البطولة العاشرة إفريقيًّا.‏

 

محمد شريف النادي الأهلي الفريق الأول التتش قفشة الخطيب

ترشيحاتنا

حكم قراءة القرآن بدون مقامات أو مدود؟ الأزهر يجيب

مجلس الوزراء السعودي يصدر 11 قرارا جديدا

يوسف الحسيني لـ عدلي القيعي : اللي حصل من سيادتك إمبارح ميصحش|فيديو

بسبب نصف مليون دولار.. تفاصيل خلاف النادي الأهلي وعلي معلول

أخبار السوشيال: جنش انتظم في تدريبات فيوتشر.. حسين الشحات يكتسح تريند تويتر بعد تعاقد الزمالك مع حمدي النقاز

شاهد .. تويوتا كورولا موديل 2022 الكروس أوفر الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صورته مع موسيماني.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ شيكابالا.. تفاصيل

عاجل|مجلس الأمن يصدر بياناً غداً بشأن سد النهضة..وهذا فحواه

السيسي : سنرتقي بحياة 58 مليون مصري خلال 3 سنوات

الخطيب يهدي عبد الحفيظ وموسيماني والشناوي «عُملة الأهلي»

دولة عربية تبدأ خفض رواتب بعض العاملين بنسب تصل لـ50%

إطلاق iphone 13 رسمياً .. اعرف سعره و مواصفاته | صور

نائب وزير التربية والتعليم: السوق المصري في أشد الحاجة لـ 3 تخصصات

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يكرم الراحل محمد عبدالوهاب في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

وصفات لترطيب البشرة الجافة .. مكونات طبيعية ورخيصة

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

فيديو

فيديو جراف| وفاة الفنان أحمد هيبة فى حادث أليم.. ماذا تعرف عنه

الأهلي يكرم الراحل محمد عبدالوهاب في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

فيديوجراف.. تفاصيل لقاء السيسي مع عقيلة صالح وخليفة حفتر

22 قرارا من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد2021 - 2022.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

ليلى موسي تكتب: جدلية العلاقة ما بين الوطنية والأمن الإنساني

ضياء العطيفى يكتب: الأغنية الملغومة تبحث عن تشريع عقابي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ