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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نتائج ربع نهائي بطولة «سي آي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2021»

صدى البلد

تتواصل فعاليات ربع النهائي  لبطولة "سي آي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2021" البلاتينية للرجال والسيدات.


أهم تطورات بطولة " سي آي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2021" البلاتينية للرجال:

شهد (اليوم الخامس) من بطولة سي آي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2021 البلاتينية للرجال منافسات قوية وأداء مبهر من قبل اللاعبين المصريين، حيث فاز وتأهل كل من محمد الشوربجى المصنف الثاني عالميا و اللاعب طارق مؤمن  المصنف الرابع عالميا  إلى النصف النهائي.

نتائج اللاعبين المصريين بربع النهائى :   
● فوز اللاعب طارق مؤمن  المصنف الرابع عالميا على مواطنه اللاعب زاهد سالم المصنف رقم 15  عالميا  بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت   43 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 2-11, 5-11, 4-11, 12-10
● فوز اللاعب  محمد الشوربجى المصنف الثاني عالميا  على اللاعب إيان يو نج (ماليزيا) المصنف رقم 18 عالميا  بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 41   دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 7-11, 2-11.


أهم تطورات بطولة " سي آي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2021" البلاتينية للسيدات:

شهد (اليوم الخامس) من بطولة سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2021 البلاتينية للسيدات أداء حماسي ومشرف من قبل اللاعبات المصريات، حيث تأهلت اللاعبة نور الشربينى المصنفة الأولى عالميا  إلى النصف نهائي.  
نتائج اللاعبات المصريات بالربع النهائي  

● فازت اللاعبة نور الشربينى المصنفة الأولى عالميا  على مواطنتها  فريدة محمد المصنفة رقم 34 عالميا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 21 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 4-11, 4-11, 2-11.
● هزيمة روان العربي المصنفة  العاشرة عالميا أمام اللاعبة  كميل سيرم من فرنسا المصنفة الرابعة عالميا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 31 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 2-11,  3-11, 10-12.

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