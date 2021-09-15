بصور تجمعهما.. محمد نور يحتفل بعيد ميلاد زوجته

احتفل المطرب محمد نور، بعيد ميلاد زوجته “هبة”، على طريقته الخاصة، بنشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”، موجهًا لها رسالة تهنئة رومانسية بتلك المناسبة.



وعلق محمد نور على الصورة: "كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيبتي.. وعقبال 100 سنة happy anniversary".



وكان محمد نور قد أطلق- رفقة فرقة واما- أغنية “نجمة معدية”، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي توما، وإنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاي واي".

كان فريق واما طرح آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان «الصيف ابتدى» والذى ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيهم مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبدالله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، والألحان: خالد عز، ورامي جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق، أما التوزيع الموسيقي فشارك فيه كل من نادر حمدي، وتوما، وإيهاب فاروق، ورامي سمير، وأمين نبيل.

وقدم «واما» أكثر من كليب مع «نجوم ريكوردز» و«وهاي واي»، مثل «على فكرة»، “شمس بحر«، وتم تصويرهما في إسبانيا ومن إخراج »John perez«.