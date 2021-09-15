من الجيش والشرطة.. مقطع متداول لإعدام 6 أفغان رميًا برصاص طالبان|شاهد

وسط الجدل الذي أثارته حركة طالبان خلال الآونة الأخيرة منذ إحكام قبضتها على السلطة في أفغانستان، انتشر مقطع فيديو مرعب للحظة إعدام 6 أفغان رميًا بالرصاص.

نشرت إحدى الصحف المهتمة بالشئون الأفغانية مقطع فيديو تزعم أنه ينتمي لحركة طالبان تقتل فيه 6 أفغان بوابل من الرصاص.

أثار مقطع الفيديو جدلًا شديدًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداوله على عدد من الحسابات المختصة بالشئون الأفغانية منذ نشره حساب "ملفات أفغانية".

يظهر في المقطع 6 أشخاص قد اصطفوا جنبًا إلى جنب ويحيط بهم عدد من المسلحين، وفجأة يتم فتح النار عليهم وتصفيتهم جميعا.

وقد أشار الحساب إلى أن حركة طالبان تقوم بتنفيذ عمليات تصفية حسابات ضد كل من كان يعمل ضمن الشرطة والجيش الأفغاني.

وكتب الحساب فوق المقطع نصًا قال فيه: "‏الإعدامات الميدانية وتصفية الحسابات سمة هذه الأيام في ‎#أفغانستان وجزء كبير منها أعمال انتقامية من كل فرد كان يعمل في الجيش الافغاني او الشرطة".