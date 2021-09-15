تونس.. مسؤول يحذر من كارثة تهدد جميع السدود

قال مدير عام السدود بوزارة الفلاحة التونسية، فايز مسلم، إن معدل نقص إيرادات تونس من المياه خلال السنتين الماضيتين لم يتعد 41% من المعدل السنوي للإيرادات في كل عام، محذرا من أن جميع السدود تجاوزت سنوات عمرها الافتراضي.

وأضاف مسلم أن تونس مرت خلال السنتين الماضيتين بفترات من الجفاف ونقص إيرادات المياه، والبلاد اليوم في بداية السنة الهيدرولوجية، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.

وأضاف أن تونس تمر بأدنى مستويات امتلاء السدود، مشيرا إلى أن نسبة إيرادات السدود لا تتعدى الآن 730 مليون متر مكعب من المياه، معربا عن أمله في أن تساهم أمطار الخريف المنتظرة في تحقيق نسبة الامتلاء المرتقبة.

ومن المقرر أن ينطلق موسم الزراعات السقوية الخريفية بصعوبة، بسبب اتخاذ جملة من الاحتياطات لحسن توزيع مياه الري مع المحافظة على انتظامية مياه الشرب.

وحذر المسؤول التونسي من أن جميع السدود التونسية تجاوزت سنوات عمرها الافتراضي، وأكد أن كلفة إزالة الترسبات فيها تفوق تكلفتها تكلفة بناء سد جديد، فيما تعمل الإدارة العامة للسدود الآن على تعلية العديد من السدود لتعويض طاقة استيعابها التي غمرتها الترسبات.

وفي 21 مايو الماضي، انخفض إجمالي المياه المخزونة خلف السدود التونسية، إلى 1.141 مليار متر مكعب، مقارنة بـ1.405 مليار متر مكعب، خلال نفس الفترة من سنة 2020، لتصل نسبة الامتلاء بها إلى 49.4%.

فيما بلغ معدل مخزون المياه لليوم نفسه للسنوات الثلاث الماضية 1.412 مليار متر مكعب، أي بتراجع يقدر بنحو 270 مليون متر مكعب.