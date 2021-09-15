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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

صدى البلد

لا شهر يشبه سبتمبر، خفيف وسط أشهر طويلة كبيسة، يشبه النسمة الحائرة بين قيظ الصيف ورجفة الشتاء.

ولو اجتمعت الشهور على انتخاب من يمثلها لاختارت سبتمبر خير أيام السنة و اخفها على الروح .

يختص سبتمبر ببداية كل شيء جميل في حياتنا، هو بمثابة الحنين 
الذي يؤنس ذاكرتي بلحظات الفرحة التى كنت ألقاها فى وجه أمى لانها سوف تسترح أخيرا من لهونا انا واخوتى بعد اجازة الصيف ، و ينزاح من فوق صدرها مسؤولية عام دراسي مضى وكان شاقا ومرهقا.

اذكر فى هذا الشهر كيف كانت تبدو رائحة 
الشوارع خلابة، وفى طريقنا الى المدرسة الملاصقة للبيت كانت تهوي وريقات الشجر فوق رؤوسنا، نلهو مع العصافير التى تطارد بعضها فوق الجذوع.

فى ذاك الشهر كنا ننام فى حضن ملابس المدرسة الجديدة، و نحلم بعام دراسي مقبل سنكتب فيه اسماءنا بجوار عام اخر يقربنا من حلم التخرج من المدرسة الى رحاب 
الجامعة،كنا فى منتهى البلاهة!

فى الطابور تقدمنا صفا جديدا فى الفناء، علينا مسؤليات أكبر اذن، وعند انتهاء اليوم الدراسة يقترب الليل من القدوم كلما اقترب الشتاء ،فنتسلل الى المكتبات لنتبضع منها الادوات المدرسية لتزيين الكتب والكراسات والفصول.

وكعادتى اميل للاختلاف، لا التزم بالزى المدرسي و اختار عقوبتى بنفسي:تنظيف فناء المدرسة، فكنت خلال تنفيذ العقوبة اتسلق شجر التوت الذي يحد المدرسة من كل الاتجاهات؛ لاقتطف نصيبي منه مكافأه رمزية على تمردى على الالتزام المدرسي، كانت حقا أيام جميلة.

ذكريات عديدة، تتعدد معها الحكايات والماثر، كلها فى سبتمبر ، شهر واحد يجدد حنين سنوات كثيرة لتلك المشاعر البريئة و نسمات الدفء وسط الأحبة نأسف انها لم تعد حاضرة.

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