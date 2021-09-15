الكويت تحقق في قضية فتاة هاربة هددت بتفجير إسرائيل

تحقق الأجهزة الأمنية في الكويت بقضية تغيب فتاة قاصر باكستانية تبلغ من العمر نحو 15 عاما، أكدت عزمها الالتحاق بحركة طالبان الأفغانية لتتمكن من تفجير نفسها في إسرائيل.

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، نقلا عن مصدر أمني، إن جهاز أمن الدولة يباشر القضية، بعدما أبلغ والد الفتاة باختفاء ابنته عقبا تركت رسالة قالت فيها إنها ستلتحق بطالبان وتفجر إسرائيل.

وأضاف المصدر أنه بالتحري عن الفتاة اتضح أنها لم تغادر البلاد، وأنها متواجدة في منطقة السالمية، حيث تم وضع اسمها على قوائم غير المصرح لهم بالسفر وتكثيف الجهود لضبطها للتحقيق معها واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأوضح المصدر "لا نستبعد أن تكون الفتاة خرجت بإيعاز من أحد الشباب وهذا ما ستكشف عنه الفتاة بعد ضبطها"، مشيرا إلى ان تفاصيل الهروب ومكان وجودها قيد المتابعة من قبل رجال الأمن ومباحث أمن الدولة في الكويت.

وكان وافد باكستاني في عمر الخمسين، أبلغ الأمن بأنه فوجئ باختفاء ابنته وسرقة جواز سفرها وبطاقتها المدنية من غرفة نومه.

وأشار إلى أنه وجد رسالة من الفتاة أرسلتها له عبر الواتساب من هاتف بحوزتها يعمل عن طريق النت "بلا خط" تفيد بأنها تنوي الانضمام لحركة طالبان وستسافر الى أفغانستان حتى تتمكن من تفجير إسرائيل او تفجير نفسها هناك.