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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط 20 ألف قرص دوائي مهرب داخل مخزن بالتجمع

صدى البلد

قام مفتشو الإدارة العامة للصيدلة، مساء اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة اللواء اللواء عصام العزب، واللواء محمد رجائى والعقيد عبد العزيز الحامولى، بالقيام بحملة علي عدة صيدليات أسفرت عن القبض على مخزن غير مرخص يتبع صيدلية فى التجمع الأول.

تمكن مفتشو الإدارة العامة للصيدلة بالقاهرة، من ضبط المخزن، والذي وجد به ٢٠ ألف قرص مهرب، بقيمة تقديرية تبلغ ٢٠٠ ألف جنيه، و تم عمل المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قالت الدكتورة علا خطاب مدير الإدارة العامة للصيدلة بصحة القاهرة، أن الإدارة تسعي لضبط سوق الدواء وعدم السماح باي فرصة لدخول أدوية مهربة إلي السوق الدوائي او عدم استغلال المواطنين وبيع أدوية لهم باكثر من سعرها، وذلك بمشاركة فريق العمل الدكتورة إيمان عبده إبراهيم مدير التفتيش، والدكتورة سلمى الأنور نائب مدير التفتيش الصيدلي بالقاهرة، والدكتورة الفت الجندى مدير القاهرة الجديدة، والدكتورة شيماء عادل، وقامت بعمل محاولة الشراء ومعرفة المكان الدكتورة مى الشحات المفتش الصيدلى.

من جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل المديرية ان الادارة العامة للصيدلة تعمل علي ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالادوية المهربة داخل السوق المصري.

وقال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة ان المديرية تسعي لمتابعة كافة الصيدليات حرصا منها علي الالتزام بالتعليمات والحفاظ علي الدواء بالسوق وعدم تلاعب احد بالمواطنين.

ذكر رئيس القطاع أن ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضرورة ضبط سوق الدواء و منع المتاجرة بادوية كورونا بالسوق السوداء.

وزيرة الصحة السوق المصري التفتيش الصيدلي السوق السوداء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

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