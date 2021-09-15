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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصر تحترم حقوق الانسان و الحريات الاساسية

نبيل حلمى: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة رائعة لمصر

حقوق الانسان
حقوق الانسان

قال الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون و عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ، إنه لم يكن هناك  إستراتيجية  لحقوق الانسان فى السابق ، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى وضعت الان حتى عام 2026 تعد  خطوة رائعة لمصر.

 

و أضاف “حلمى “، خلال لقائه ببرنامج "صباحنا مصرى" المذاع على قناة "المصرية" ، أن معظم الوزارات كلفت بأن يكون لديها خطة على مدار 5 سنوات القادمة و لابد من عرضها على مجلس الوزراء و الرئيس السيسي .

 

و أوضح  أستاذ القانون و عضو المجلس القومى لحقوق الأنسان، أن إستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اعتمدت من الرئيس السيسى ولابد من تنفيذها على أرض الواقع و عدم اعتبارها دراسة نظرية فقط، لافتا إلى أن الوزارة يجب أن تعرض خطتها لاحترام حقوق الإنسان.

 

وأكد أن دستور 2014 وضع أسس لحقوق الانسان فى خطوات واضحة مثل تمكين و مساواة المرأة، منوها إلى أهمية حقوق الطفل و لابد أن يعلم ما هى مصر للوصول إلى الانتماء .

 

طلق الرئيس عبد الفتاح السيسى،الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، وتتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة، والبناء على التقدم الفعلي الذي تم تحقيقه خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات.

 

ووجه الرئيس السيسي خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدمج سياسات ومبادئ حقوق الإنسان ضمن رؤية مصر 2030، مؤكدا أن مصر تحترم التزاماتها ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتهدف لأن يتمتع المجتمع المصري بحقوقه كاملةً بما يضمن للوطن أمنه واستقراره، الأمر الذي يستلزم بذل مزيد من الجهد السابق والعمل الدؤوب من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائما.

 

المحطة التاريخية

قال الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، النقيب المكاوي بنعيسى، إن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، جاء ليؤكد النهضة الشاملة التي تشهدتها مصر.

 

وأضاف بنعيسى في بيان اليوم الأحد، «تابع الاتحاد وجميع المنظمات والمؤسسات الحقوقية  هذه المحطة التاريخية  في مجال حقوق الإنسان، بإعلان الرئيس السيسي 2022 عامًا للمجتمع المدني ودعوته لمواصلة العمل مع مؤسسات الدولة لنشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة التي تتفق مع آمال وطموحات المواطن المصري».

 

وأكد على أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هو تعبير عن مواصلة الجهود المبذولة لرعاية حقوق الإنسان ودرس لبعض المنظمات التي تتنكر للمستوى الرفيع الذي حققته مصر في مجال احترام حقوق الإنسان. 

 

صون كرامة المواطن

وتابع بنعيسى أن الاستراتيجية تؤكد حرص مصر الدائم على تطوير ملف حقوق الإنسان وصون كرامة المواطن، لافتًا إلى أن مصر لها باع طويل في هذا المجال وصاحبة الريادة باعتبارها من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

 

وأشار إلى أن مصر قطعت أشواطا كبيرة في مجال حقوق الإنسان وقدمت مثالًا يحتذى به في الحفاظ على حقوق المواطن الأساسية وظهر ذلك جليًا عبر المبادرات الرئاسية على رأسها  "حياة كريمة" و"سكن لكل المصريين" و"١٠٠ مليون صحة وغيرها" بالإضافة إلى الدعم المستمر لحقوق المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.   

 

العاصمة الإدارية الجديدة

وقال الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، في ختام بيانه، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من العاصمة الإدارية الجديدة، يؤكد مدى اهتمامه برعاية حقوق الانسان في دولة الحق والقانون وأنه أسس بالفعل جمهورية جديدة قائمة على إعلاء كرامة المواطن والتأكيد على حقوقه وحريته، في اطار يتوافق واستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

 

 

 

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الرئيس السيسي صون كرامة المواطن الامين العام لاتحاد المحامين العرب

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