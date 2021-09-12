بعد دعم الرئيس للفن.. مسلسلات وأفلام وطنية تحث على الانتماء

منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية حيث يضع ضمن أولوياته كيفية الارتقاء بالفنون وهو ما ظهر في عدد من اللقاءات التليفزيونية وخاصة فى رسائله لعدد من النجوم منهم احمد السقا ويسرا وظهر أيضا في دعمه للفن لمدى ادراكه بأهميته وتأثير القوى الناعمة على المجتمع.

وزاد دعم الرئيس من خلال تقديم عدد من الاعمال الفنية الوطنية بدعم من الدولة لتزيد من وعى المشاهد المصري وتزيد من انتمائه لهذا الوطن ولعل من أبرز هذه الأعمال التى قدمت وتحس المشاهد على الانتماء وروح الوطنية كانت بدايتها مع مسلسل “الاختيار” بجزأيه الأول والثانى، كما دعمت الدول عدد من الاعمال الأخرى التى تكشف حقيقة الإرهاب الغاشم الذى يحاول ان يزعزع استقرار هذا البلد ولعل من أبرزها فى السينما فيلم “السرب" والذى كشفت عنه شركة سينرجى بداية العام الحالى.

كما شهدت الدراما العام الماضي عرض عدد من الأعمال التى تحس المواطن على الانتماء وتكشف له عديد من الحقائق الغائبة عنه والتي تفضح الإرهاب أيضا ولعل من أبرز هذه الأعمال مسلسل “القاهرة كابول” وأيضا "هجمة مرتدة" المأخوذ عن ملفات المخابرات المصرية.

فيلم السرب

وكان اثار برومو فيلم “السرب” حالة من الجدل عند عرضه خاصة ان العمل مليئ بالتفاصيل الخاصة باستشهاد 21 مصريا على يد داعش الإرهابية وهو الخط الدارما الرئيسى الذى رسمه المؤلف عمر عبد الحليم مؤكدا أن العمل ملحمة وطنية ترصد حادث حقيقى وواقعى عاشته مصر بين لحظات من الحزن وأخرى رد الاعتبار بعد أن قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرب داعش فى ليبيا.

وأضاف عمر : أن فكرة الفيلم كانت بناء على اهتمام من جانبى بالإضافة الى اهتمام من جانب شركة سينرجى للإنتاج الفنى، والتى تجمعنى بها عمل أخر من المقرر أن يتم تصويره قريبا وهو بعنوان "ضل راجل" للفنان ياسر جلال، وكان هناك نقطة تلاقى وتوحد بيننا لتقديم عمل وطنى يكشف زيف وخداع الجماعات الإرهابية، ويوضح بطولات القوات المسلحة، وكما وجدنا مساندة واهتمام كبيرين من جانب الجهات المعنية والمسئولة بالدولة، والتي زللت كافة العقبات من أجل توفير المعلومات السياسية والأمنية والإنسانية، فضلا عن دعم العمل لوجيستيا أيضا من أجل خروجه بالشكل المأمول، كما أنها كشفت لنا بعض الجوانب الخفية التى شهدتها هذه الضربة الجوية ولم نكن نعلم عنها شيئا، حتى على مستوى الجانب الأخر وأقصد به الجماعات الإرهابية والذى كان له وجهة نظر مختلفة بالنسبة لى، ولذلك أوجه الشكر لكل الجهات المعنية التى طلبنا الجلوس معه من أجل تقديم عمل حقيقى وواقعى.

ويقوم ببطولة فيلم “السرب” كل من احمد السقا وشريف منير واسر ياسين وكريم فهمى ومحمود عبد المغنى وتاليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل الاختيار وهجمة مرتدة

وكان من بين الأعمال الوطنية أيضا التى شغلت بال الراى العام والمجتمع المصرى مسلسل “الاختيار 1، 2” والذى أوضح كثيرا من الأمور التى لم يكن المواطن البسيط على علم بها والتى تخص جماعة الإخوان الإرهابية والتى تسببت فى حالة من الفوضى فى 2013 الى جانب العمليات الإرهابية التى كانت تستهدف رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة وهو ما اوضحه أيضا مؤلف الجزء الأول باهر دويدار قائلا : أن مسلسل “الاختيار” يعد من الأعمال الوطنية التى ساهمت بشكل كبير فى وعى المشاهد وزيادة الانتماء والحس الوطنى لديه خاصة بعد كشف كثير من التفاصيل التى كانت غائبة عنه وأتصور أن هذا الامر لم يكن يتحقق لولا أن الجهات المهنية منحتنا فرصة لتقديمه على الشاشة من خلال توفير عديد من المعلومات والحقائق التى لم يكن يعرفها احد.

وأضاف باهر : العمل لاقى نجاحا كبيرا عند عرضه سواء في جزئه الأول أو الثانى كونه حقيقيا ومعبرا بشكل كبير عن الأحداث التى عاشتها مصر منذ اندلاع ثورة 30 يوينو حتى الآن، وأتمنى أن نقدم مثل هذه النوعية من الاعمال باستمرار حتى يزيد من وعى المشاهد فضلا عن كشف الحقائق للمجتمع المصرى والعربى، وهو ما حاولت تنفيذه أيضا فى مسلسل “هجمة مرتدة” والمأخوذ عن ملفات المخابرات المصرية، وأرى ان الدولة لديها اتجاه عام لتقديم هذه النوعية من الاعمال مع توفير كل الإمكانيات وتذليل كل العقبات من اجل تقديم قصص أبطال حقيقيين ضحوا بأرواحهم من اجل هذا البلد، واقوم حاليا بكتابة الجزء الثاني من العمل.

يذكر أن مسلسل "الاختيار 1" كان بطولة كل من أمير كرارة وشارك فيه عدد كبير من النجوم كضيوف شرف بينما قام ببطولة الجزء الثانى كل من كريم عبد العزيز واحمد مكى وشارك أيضا فيه عدد كبير من النجوم كضيوف شرف والجزأين إخراج بيتر ميمى.

أما مسلسل “هجمة مرتدة” قام ببطولته كل من أحمد عز وهند صبرى وهو من تاليف باهر دويدار وإخراج أحمد علا الديب.