نضال الشافعي عن مسلسل الاختيار: تحول من تريند إلى براند.. فيديو

حل الفنان "نضال الشافعى"، ضيفا على برنامج واحد من الناس، الذى يقدمه الإعلامي "عمرو الليثي"، والمذاع عبر "الحياة".

وعلق "نضال الشافعى"، على دوره في مسلسل الأختيار2: "،: "شعرت بسعادة بعد قراءة دور المسلس لأنه يجسد بطولة حقيقية"، معقبا: "شهادة حق يحب أن تقال في حق أهل سيناء".

وأشار إلى أن أهل سيناء وطنيون من الدرجة الأولى وعانوا بصورة كبيرة، مردفا: "ردينا على كل ما يقال في حقهم وعلى أهل الشر من خلال مشهد إنساني قوي في مسلسل الاختيار والأمر كان مسؤولية كبيرة"، مؤكدا أنه كان حريصا على تقديم الشخصية بلهجتها الطبيعية احتراما لها.

وأوضح أنه تواصل مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أجل توفير المشاهد له بصوت أحد أهالي سيناء، لافتا إلى أنه كان يرغب في الاشتراك بالمسلسل بعد عرض الجزء الأول منه رمضان ما قبل الماضي، موضحا: "الاختيار تحول من تريند إلى براند".



عملية جراحية جديدة.. زوجة نضال الشافعى تكشف موعد خروجه وتطورات حالته الصحية



كشفت هند محمد على زوجة الفنان نضال الشافعى تطورات الحالة الصحية لزوجها بعد أن تعرض الى انفجار جزئى فى القولون حيث تم استئصاله.

وقالت زوجة نضال الشافعى فى تصريح لـ “صدى البلد” : إن حالة نضال الصحية مستقرة حاليا ولكنه مازال فى المستشفى ومن المقرر أن يغادر خلال الأيام القليلة المقبلة ليستعد بعدها إلى إجراء عملية جراحية جديدة.

وأضافت زوجة نضال الشافعى : مر نضال فى الأيام القليلة الماضية بفترة عصيبة فى حياته بسبب انفجارالقولون وبعد إجراء عملية الاستئصال تعرض إلى صديد وتسبب فى تسمم له وارتفعت حرارته ولكن تم تدارك الأمر.

وأوضحت زوجة نضال الشافعى : نضال سيغادر المستشفى خلال يومين على الأكثر ليعود إلى المنزل ويستعد بعدها إلى إجراء عملية جراحية أخرى لا تقل خطورة عن العملية التى أجرها من قبل ولذلك أطالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل وأن يجتاز هذه المرحلة الصعبة من حياته.

نضال الشافعي يطمئن جمهوره

طمأن الفنان نضال الشافعي - قبل أيام - الجمهور بعد مروره بوعكة صحية وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

ونشر نضال الشافعي مقطعا صوتيا ويظهر عليه التعب ، ليطمئن الجمهور بعد مروره من مرحلة الخطر واستقرار حالته، وخروجه من المستشفى خلال يومين.

وعلق علي المقطع الصوتي قائلا : " شكرا لكل من دعا لي بالشفا وشكرا لكل من سعي قلبا وفعلا لمساندتي ".

حالة نضال الشافعي

وقال أشرف زكي: " نضال الشافعي حالته مستقرة وسيغادر المستشفى في غضون يوم أو يومين على الأكثر".

وتابع أشرف زكي أنه سيعقد جلسة بين نضال الشافعي ومنتج الفيلم مدحت سعد، وسيعمل على إنهاء كافة الخلافات بينهم ".

وكشف الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكى عن تطور جديد فى حالة الفنان نضال الشافعى الصحية.

ونشر الأب بطرس دانيال صورا جديدة للفنان نضال الشافعى من داخل المستشفى وعلق من خلالها :" نرفع صلواتنا ودعواتنا للفنان نضال الشافعي.

وقام المركز الكاثوليكي للسينما ظهر يوم الاثنين ٢٣ أغسطس بزيارة الفنان المحبوب والمتميّز نضال الشافعي للاطمئنان عليه، وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرّض لها مؤخراً.

وتابع بطرس دانيال :"أبدى نضال امتنانه لهذه الزيارة، كما طمأن جمهوره ومحبيه على حالته الصحية.

وتم إهداؤه تابلوها يحمل أسماء الله الحسنى، تعبيراً عن المحبة، وكان الشافعي في حالة معنوية مرتفعة، وقد بدا عليه التماثل للشفاء.

