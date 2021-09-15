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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على شروط صيد الطيور البرية

صدى البلد

تهاجر الطيور مرتين سنويًا، وتمر الآلاف على مصر أثناء هذه الهجرة، لكن الكثير من هذه الطيور تتوقف رحلتها مبكرًا بسبب عمليات الصيد لحماية هذه الطيور. 

وتُصدر وزارة البيئة قانونا لتنظيم عمليات الصيد في كل عام، وتقوم بعمل دوريات متابعة للتأكد من تنفيذ تعليماتها بعدم التعرض للطيور المهاجرة القادمة من شمال أوروبا، والتي استقرت في المحميات الطبيعية، والبحيرات المصرية.
ووقعت مصر على العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الطيور والحيوانات البرية، وذلك يجعل من يتعرض لها للمساءلة القانونية.

 

البيئة تحظر إقامة شباك الصيد على مسافة أقل من ٣٠٠ متر من شاطئ البحر


أصدرت وزارة البيئة قرار تنظيم صيد الطيور لسنة ٢٠١٩، وقد منع القرار إقامة شباك الصيد على مسافة أقل من ٣٠٠ متر من شاطئ البحر، على ألا يزيد ارتفاعها على ٣ أمتار وأن يترك بين كل عش وآخر مساحة فاصلة لا تقل عن ٥ أمتار لتحصل بعض الطيور المهاجرة على فرصة لإكمال رحلتها، وقد تم منع استخدام أجهزة الصوت والمخيط، وتقرر أيضًا منع الصيد داخل المحميات الطبيعية وفقًا للقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣.

 

شروط صيد الطيور البرية 


تقوم المدن الساحلية بتحديد مواقع الشباك على الخريطة لتوضيح البعد عن الساحل والمساحة المراد الترخيص بها، ويجب على طالب الترخيص ومرافقيه الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة للتواجد على الشاطئ لممارسة نشاط الصيد، فقد حددت وزارة البيئة الفترة من نهاية أغسطس إلى 11 نوفمبر كفترة مسموح فيها بصيد طائري السمان البري والشرشير الصيفي، وحددت الوزارة 8 محافظات يسمح فيها بصيد هذه الطيور، وهي: شمال سيناء، وبورسعيد، ودمياط، والدقهلية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية، ومرسى مطروح.

 

منع استخدام الأجهزة الصوتية لصيد الطيور البرية 


يمنع قانون الصيد البرى استخدام الأجهزة الصوتية العاملة بالموجات فوق الصوتية وأجهزة الصوت الأخرى في عمليات صيد السمان والطيور الأخرى المصرح بصيدها، ويقوم برنامج مكافحة مرض أنفلونزا الطيور بوزارة البيئة بتجميع عينات من محافظات الصيد لفحصها كما تقوم الوزارة بعمل دوريات للتأكد من التزام الصيادين بالتعليمات المنظمة.

 

فقد سمحت الوزارة باستخدام الشباك، والعشوش، والطراحة، والحليج، والرماكة، وبنادق ضغط الهواء في عمليات صيد السمان وبالنسبة للشرشير، سمح باستخدام بنادق الخرطوش المنفردة أو مزدوجة المواسير عيار ١٢ و١٦ و٢٠ في صيده.

 

إلغاء تصاريح الصيد لمخالفة التعليمات


وينص القرار على أنه في حالة مخالفة هذه التعليمات يتم إلغاء تصريح الصيد، ويمنع المصرح له من ممارسة النشاط في موسم الصيد ويتم التحفظ على أدوات الصيد لحين انتهاء الموسم يخضع المخالف لهذه الاشتراطات للعقوبات الواردة في قانون المحميات الطبيعية رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ ولائحته التنفيذية، وقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية.

 

حظر الصيد فى بحيرة ناصر بداية فصل الشتاء 


ومن ضمن الاشتراطات البيئية لتنظيم الصيد فى بحيرة ناصر، هو إيقاف نشاط الصيد السياحى فى البحيرة فى بدايـة فـصل الـشتاء من ٢٢/١٢/٢٠١٩ وحتى ١٢/١/٢٠٢٠، وذلك لتقييم حالة الطيـور البريـة بالبحيرة من خلال برنامج العد الشتوى.

 

 

معلومات منع صيد الطيور البرية

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