3 مراحل.. التنمية المحلية توضح آخر مستجدات إزالة التعديات على أملاك الدولة

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، بدء الموجة 18 بشأن إزالة التعديات على أملاك الدولة، على أن تستمر المحافظات فى استكمال إزالة التعديات والتصدى لها بكل حزم.



وأوضح الدكتور خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الموجة 18 بشأن إزالة التعديات على أملاك الدولة تمر بـ 3 مراحل من المقرر أن تستمر حتى 3 أكتوبر القادم ، أما المرحلة الثانية فمن المقرر أن تنتهى 29 أكتوبر، والمرحلة الأخيرة ستنتهى 26 نوفمبر.



وقال إنه توجد غرف عمليات مصغرة على مستوى المحافظات بالتنسيق مع غرفة مركزية فى وزارة التنمية المحلية، لافتا إلى أن المراحل الثلاثة لإزالة التعديات تستهدف أكثر من 16 ألف مبنى مخالف فى جميع المحافظات المصرية بما يعادل 14 مليون م2.



وأضاف أنه من المقرر في 26 نوفمبر القادم أن تسترد الدولة 14 مليون م2، بالاضافة إلى 12 ألف و500 فدان من إجمالى المستهدف من الموجة 18 من إزالة التعديات على أملاك الدولة.



يذكر أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، استقبل وفدا رفيع المستوى من حكومة ناميبيا وبرنامج الأغذية العالمي على هامش مشاركتهم في فعاليات "منتدى مصر للتعاون الدولي" والتمويل الإنمائي، والذي عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، وضم الوفد كلا من جيمس يواريكا محافظ منطقة أوتزوندجوبا، وأليثا فريدريك محافظ منطقة خاراس، وفيليوهانوشيك هيفينداكا سفير ناميبيا بالقاهرة.



وفى بداية اللقاء، أكد اللواء محمود شعراوى اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية التي تجمعها بدولة ناميبيا الشقيقة والعمل على تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.

واستعرض "شعراوى" دور الوزارة المحوري فى التنسيق بين الوزارات والمحافظات فيما يخص الملفات التى تمس حياة المواطنين بجميع المحافظات صورة يومية.