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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة:

تعيين 1754 شاباً منهم 21 من ذوى الهمم والعزيمة بالبحيرة

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة قيام مديرية القوي العاملة بالبحيرة بتعيين  1754  شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 21 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 5016 من راغبي العمل ، وتوفير 208 فرصة عمل ، فضلاً عن إستخراج 2129 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة .

 

وقال الوزير : إن المديرية قامت بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 16 منحة مولود جديد بإجمالي 32 ألف جنيه ، و 14 منح زواج بمبلغ 42 ألف جنيه ، و 2 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 4 آلاف جنيه  ، و 3 منح وفاة عامل بمبلغ 30 ألف جنيه ، ليصل إجمالي ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 108  ألف جنيه لـ 35 عاملا ً من المسجلين بالمديرية  .

 

وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم انجازه خلال اغسطس الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 571 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 25 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعقد 4 ندوات توعية عمالية ، وعمل 3 زيارات خدمات عمالية .

 

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على  81 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 42 منشأة أخرى ، والتفتيش على 341 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة  فيروس كورونا المستجد .

 

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 38 شكوى عمالية ، تم تسوية 7 منها ودياً ، و إحالة 11 شكوى للمحكمة العمالية ، و 17 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة ، بالاضافة إلى تجديد ترخيص  لفلسطينيين .

وفى مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بالانتهاء من دورتان تدريبيتان بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة ، فترة صباحية ومسائية لـ 20 متدربة .

 

 

 

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IMG_6846
محمد سعفان وزير القوى العاملة البحيرة ذوى الهمم والعزيمة القطاع الخاص

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