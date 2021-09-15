تعيين 1754 شاباً منهم 21 من ذوى الهمم والعزيمة بالبحيرة

وزير القوي العاملة:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة قيام مديرية القوي العاملة بالبحيرة بتعيين 1754 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 21 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 5016 من راغبي العمل ، وتوفير 208 فرصة عمل ، فضلاً عن إستخراج 2129 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة .

وقال الوزير : إن المديرية قامت بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 16 منحة مولود جديد بإجمالي 32 ألف جنيه ، و 14 منح زواج بمبلغ 42 ألف جنيه ، و 2 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 4 آلاف جنيه ، و 3 منح وفاة عامل بمبلغ 30 ألف جنيه ، ليصل إجمالي ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 108 ألف جنيه لـ 35 عاملا ً من المسجلين بالمديرية .

وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم انجازه خلال اغسطس الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 571 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 25 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعقد 4 ندوات توعية عمالية ، وعمل 3 زيارات خدمات عمالية .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 81 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 42 منشأة أخرى ، والتفتيش على 341 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 38 شكوى عمالية ، تم تسوية 7 منها ودياً ، و إحالة 11 شكوى للمحكمة العمالية ، و 17 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة ، بالاضافة إلى تجديد ترخيص لفلسطينيين .

وفى مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بالانتهاء من دورتان تدريبيتان بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة ، فترة صباحية ومسائية لـ 20 متدربة .