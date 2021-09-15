إبراهيم عيسى: ممارسة حرية الرأي بطريقة خاطئة تضر ولا تصلح

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الحقوق المكتسبة والإنجازات والمشروعات القومية الملموسة في مصر بحاجة إلى من يحميها خاصةً حرية الرأي والتعبير، مشيرا إلى أن القوى السياسية كانت تصدر واقعًا مخطئًا عن إجراءات إنهاء عشوائيات ماسبيرو.

وأضاف إبراهيم عيسى، في برنامجه "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة “القاهرة والناس”، كان هناك تشكيكا في إجراءات الحكومة وخطواتها في ملف القضاء على العشوائيات، وتم الاستخفاف بمبالغ التعويض أو فكرة نقل المواطنين إلى مدن جديدة.

وتابع إبراهيم عيسى "ممارسة حرية الرأي والتعبير بطريقة خاطئة أو بشكل منفصل تضر ولا تصلح".

وأكد إبراهيم عيسى “حرية الرأي والتعبير تأثرت سلبًا بسبب السوشيال ميديا وثورة 25 يناير”، لافتًا إلى أن كل الأمراض التي أصيبت بها الحياة السياسية بعد ثورة يناير كانت بسبب عدم تأهيل المجتمع للكلام في السياسة، قائلًا "حالة الجدل وحرية الرأي والتعبير بعد 25 يناير سببت تشويش في المجتمع".