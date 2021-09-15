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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. ننشر كل ما يخص اختبارات القدرات بـ"الفنون الجميلة"

الفنون الجميلة
الفنون الجميلة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات وفي إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021، لطلاب الشهادات الفنية 

 

موعد بدء اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية

 

ويبدأ التقديم لـ الاختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية اعتباراً من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى  يوم الاثنين الموافق  20/9/2021 علي أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة  من يوم الأحد الموافق 19/9/2021 حتى يوم الثلاثاء الموافق 21/9/2021.

 

وقد تم فتح  موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية  لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات(الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة(عمارة - فنون ) – التمريض- السياحة والفنادق- الكليات التكنولوجية) .


و يتوافد العديد من طلاب الدبلومات الفنية على اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة بقسميها الفنون و العمارة  .


الفرق بين اختبار القدرات بـ قسمي فنون جميلة


وصرح الدكتور السيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك الفرق بين قسمى الفنون والعمارة، موضحا أنه إذا كانت ميول الطالب تخصص فنون فلابد من اختيار اختبارات بسيطة تقيس استعداد الطالب لدراسة الفنون فكرياً  ومهارياً ، بجانب قياس التخيل وبناء وادراك النسب السليمة للجسم البشري، وكذلك القدرة على تنظيم الأفكار والأشكال مع تحقيق التوافق والتوازن اللوني والظل والنور عن طريق التظليل والقدرة على الإبداع والتخيل، حيث تأتي اختبارات قدرات لتخصص الفنون في جزأين رئيسيين وهما اختبار الرسم و التصميم الابتكاري.


اما اذا كانت ميول الطالب العمارة فينقسم الاختبار الى اختبار الرسم المعماري والتشكيل والابتكار.


الادوات المستخدمة فى اختبارات قدرات فنون جميلة


وصرحت ادارة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك ان الادوات التى يحتاجها الطلاب للتقدم لاختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة تشمل الآتى:

بالنسبة لامتحان الفنون:

الأدوات المطلوب إحضارها للاختبار  مع الطالب لامتحان الفنون هي (قلم جاف - أقلام رصاص متعدد - أستيكة - ألوان خشبية وفلوماستر- شريط لاصق) .


أما عن امتحان العمارة :

الأدوات المطلوبة للامتحان هي: قلم جاف - أقلام رصاص - أدوات هندسية عادية (مسطرة ومثلث) - شريط لاصق – أستيكة .


شكل اسئلة اختبارات قدرات فنون جميلة


و نوضح لراغبى التقدم لاختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة من طلاب الدبلومات الفنية  نقاط الامتحان و الأدوات التى يحتاجونها لذلك .


- الامتحان من ٣ أجزاء، يعتمد على المهارات الفنية للطلاب.


- يضم الامتحان الرسم والتظليل والمهارات الخاصة.


- كان من المفترض أن يتضمن سؤالا نظريا ٣٠ نقطة عن المهارات ولكن تم إلغاؤه هذا العام الماضى بسبب منع التجمعات والحفاظ على سلامة الطلاب.

-  يتضمن الامتحان أجزاءً خاصة بالتصميم والرسم من وحى الخيال.

 

وتنقسم اختبارت الفنون الجميلة إلى قسمين هما الفنون والعمارة.


بالنسبة لامتحان الفنون:


العناصر المكونة لامتحان قدرات الفنون هي رسم وتصميم هذا العام فقط؛ حيث تم إلغاء الجزء النظرى من اختبار القدرات.

المدة الزمنية الإجمالية لاختبار قدرات الفنون هي ساعتان ونصف.

الهدف من امتحان قدرات الفنون هو قياس قدرة الطالب على الرسم والتصميم  لمعرفة هل هو جدير بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة  شعبة فنون.

الأدوات المطلوب إحضارها للاختبار مع الطالب لامتحان الفنون هي (قلم جاف - أقلام رصاص متعدد - أستيكة - ألوان خشبية وفلوماستر- شريط لاصق) .

 

أما عن امتحان العمارة :

العناصر المكونة لامتحان قدرات العمارة هي تصميم معمارى عملي .

الزمن المخصص هو ساعتان ونصف للتصميم المعمارى العملي.


الأدوات المطلوبة للامتحان هي: قلم جاف - أقلام رصاص - أدوات هندسية عادية (مسطرة ومثلث) - شريط لاصق – أستيكة

التعليم العالي وزارة التعليم الدبلومات الفنية اختبارات القدرات كلية الفنون الجميلة الفنون الجميلة

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