السبب صادم .. لماذا رحل أسامة نبيه عن تدريب الزمالك؟

سيطرت حالة من الغضب الشديدة علي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أسامة نبيه.

وأعلن مصدر داخل نادي الزمالك أن سبب غضب أسامة نبيه، يتعلق بمكافأة بطولة الدوري.

وكان الزمالك توج ببطولة الدوري العام قبل أسبوعين قبل الجولة الأخيرة من منافسات الموسم المنقضي.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن سبب غضب أسامة نبيه يعود إلى علمه بصرف مكافأة التتويج بالبطولة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، مع تجاهل مسئولو النادي الأبيض صرفها لباقي أعضاء الجهاز الفني.

وتبلغ مكافأة كارتيرون الخاصة بالدوري ٥٠٠ ألف جنيه، ما يعادل حوالي نصف راتبه الشهري الذي يحصل عليه من الزمالك.

وأكد المصدر أن أسامة نبيه طالب مسؤولي الزمالك بصرف المكافآت لكل أعضاء الفريق الأبيض، دون استثناء فرد عن الآخر، مهدداً بتقديم استقالته والرحيل عن القلعة البيضاء حال عدم الاستجابة لطلبه.

جدير بالذكر أن أحمد عبدالمقصود المدرب المساعد بجهاز كارتيرون، كان تقدم باعتذار عن عدم استمراره في مهمته وذلك بسبب ضعف الراتب الشهري الذي كان يحصل عليه من الزمالك بخلاف قيمة مكافآت الفوز والتتويج بالبطولات أيضاً.

وعاد عبدالمقصود لتولي تدريب الصقر السعودي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، الذي كان يتولى تدريبه قبل الانضمام إلى جهاز كارتيرون منذ عدة أشهر.