معرض نسجيات يدوية وتصميمات زخرفية بثقافة القليوبية

برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث افتتح بقاعة الفنان رخا بقصر ثقافة بنها معرض لقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة بنها بعنوان "حوار نسجي من المجتمع Covid19"، إعداد د. داليا إبراهيم عفيفي مدرس النسيج اليدوي، و"الصين الإسلامية بين القيمة الفنية والتاريخية"، إعداد د. آية محسن مدرس التصميم، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، بجانب استمرار ورشة تفصيل ملابس بنادي المرأة وعرض لفيلم تسجيلي بأسم "القرار" بنادي السينما.

عقد بيت ثقافة طوخ محاضرة بعنوان "مهارات التواصل وكيفية أداء المهام بايجابية" ألقاها سليمان الزهيري، دارت حول مفهوم مهارات التواصل والإتصال الفعال، وكيفية تحديد المسئوليات والأهداف وقياس الأداء، وصولا لنتائج أكثر إيجابية على المستوى المجتمعي والمهني، من أجل تحقيق أكبر عائد بأقل جهد وفي أقل فترة زمنية ممكنة، والتعريف بمهارات التواصل السبعة وتفكيك مصطلح الرسالة والمرسل والمرسل اليه، كما أقام قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة لتعليم فن الأركت، تدريب الفنان حامد شاكر، فيما نظمت مكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبقاشين ورشة رسم حر للأطفال، وأقام بيت ثقافة سنديون ورشة فنية للأطفال لعمل ورود باستخدام الورق الملون.

بثت صفحة الفرع الرسمية ورشة حكي للأطفال قصة "القردان الماكران" بصوت مها عبدالعليم، أعدها قصر ثقافة الطفل ببنها، بجانب ورشة حكي للأطفال من كتاب "قصص للفائدة والمتعة" تأليف أماني الزهيري، أداء صوتي وتحريك عرائس مها سعد، ببيت ثقافة شبين القناطر.