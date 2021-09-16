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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد نجاح إلا أنا.. سهر الصايغ تشارك صورا مع فريق العمل

صدى البلد

شاركت الفنانة سهر الصايغ صورا من كواليس حلقة اليوم مع الاعلامي رامي رضوان ببرنامج “مساء DMC” برفقة فريق عمل مسلسل “الا انا” وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وعلقت: “من حلقه اليوم في برنامج مساء dmc مع “رامي رضوان”، وكتب لها الفنان أحمد شامي بالتعليقات: “حلقة جميلة جدا” وتمنى لها الجمهور مزيدا من التألق والنجاح.

 

وقالت الفنانة سهر الصايغ ، إن مسلسل "إلا أنا" له كثير من الأبعاد ويناقش اكثر من قضية داخل البيوت المصرية وغير مقتصر فقط علي قضية التحرش ، لافتة إلي أن المسلسل ناقش قضية الفقر أيضا .

 

وأضافت سهر الصايغ خلال لقائها في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناة “ دى ام سى “ ، قمنا بمناقشة قضايا الجيران ومناقشة العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بينهم ، وكان هناك توزان في المسلسل بين الخير والشر ، وتلقيت الكثير من ردود الأفعال التي روجت إلي أن خالتي في مسلسل” إلا أنا” هي خالتي في الحقيقة .

 

سهر الصايغ تروج للحلقة الجديدة من مسلسل إلا أنا حكاية بيت عز

 

روجت الفنانة،سهر الصايغ،للحلقة الثامنة من مسلسل “إلا أنا” حكاية بيت عز،ونشرت صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت معلقة من خلال صورتها:"الحلقة الثامنة النهاردة إن شاء الله ٨ مساءً علي dmc".
 

بفستان أسود قصير.. إطلالة جذابة لـ سهر الصايغ في أحدث ظهور
 

جدير بالذكر أنه بدأ عرض  حكاية "بيت عز" ضمن أحداث الموسم الثاني من مسلسل "إلا أنا" عبر شاشة dmc.


وتلتقى الفنانة سهر الصايغ  بالفنان رشدى الشامى من خلال حكاية “بيت عز” إحدى حكايات مسلسل إلا أنا  بعد مرور 22 عاما على مشاركتهم فى مسلسل "أم كلثوم".

 

وجسدت الفنانة سهر الصايغ مرحلة الطفولة لكوكب الشرق أم كلثوم ضمن احداث المسلسل ، بينما قام الفنان رشدى الشامى بتجسيد شخصية الفنان سيد مكاوى .

 

وتجسد الفنانة سهر الصايغ ضمن احداث حكاية قصة “بيت عز” من مسلسل إلا أنا شخصية"عاليا" ابنة الفنان رشدى الشامى .

 

أبطال مسلسل بيت عز 
 

حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلى‪.‬
 

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة‪ DMC ‬العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائما في المجتمع المصرى‪.‬


 

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