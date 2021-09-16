تاكيس جونياس: لو استمريت مع بيراميدز لفوزنا بكأس مصر وعلى الأهلي

تحدث اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، عن الفترة التي قضاها مع الفريق بعد توجيه الشكر له بعد نهاية بطولة الدوري المصري.



وقال جونياس خلال تصريحات عبر برنامج "أوضة اللبس" على قناة "النهار": "عندما توليت تدريب نادي بيراميدز كان اللاعبون يشعرون بفقدان الثقة بعد خسارة بطولة الكونفدرالية، وتوليت قيادتهم في وقت صعب".

وتابع: "الوقت كان ضيقًا لتطبيق طريقة لعبي مع الفريق، عندما توفر لنا الوقت الجيد للإعداد سيختلف الأداء، مع مرور الوقت في بيراميدز نجحت في تحقيق نتائج جيدة، عكس بدايتي مع الفريق".



وأضاف: "لا أعلم إلى أي مدى كان من الممكن أن نصل إذا استمريت مع الفريق للموسم المقبل، وتوفرت لي فرصة الإعداد الحالية، وغير سعيد بعدم استكمال مهمتي مع بيراميدز".

وواصل: "إذا كان الموضوع متوقف على ممدوح عيد كنت سأستمر مع نادي بيراميدز، ولكن القرار كان من الإدارة نفسها".

وأكمل: "السبب الذي أبلغوني به في بيراميدز لي عن رحيلي هو رغبتهم في التعاقد مع مدرب مصري، وصدقت ما قيل لي".

واستمر: "أتمنى التوفيق لـ إيهاب جلال المدرب الحالي لفريق بيراميدز، لأنه من أفضل المدربين المصريين، ومحظوظ لأنه يدرب فريق جيد جدًا ولديه وقت أن يعمل معه".

وأردف: : "أعتقد إذا كان هناك فرصة لاستمراري حتى كأس مصر كنت سأحصل على البطولة، حتى إذا كنت واجهت الأهلي في النهائي، لأن قوة داوفع بيراميدز في نهاية الدوري كانت جيدة، وقوة داوفع الأهلي نهاية الموسم غير جيدة في المباريات".

وأتم: "لو امتلكت فرصة التدريب في أوروبا سيكون علي جبر أول لاعب مصري أضمه".