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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكرى ميلاد عبد الوارث عسر.. ترك وزارة المالية من أجل الفن ومات حزنا على زوجته

عبد الوارث عسر
عبد الوارث عسر

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان عبدالوارث عسر،والذى ولد فى  16 سبتمبر من عام 1894و اتجه إلى الفن وهو في بداية العشرينيات من عمره، وعشقه لهذا المجال جعله يتخلى عن وظيفته الميري بوزارة المالية ليتفرغ تمامًا للتمثيل.

 

يعد الفنان عبدالوارث عسر أحد أعمدة السينما العربية، فلا يتوقف دوره عند التمثيل، فالتاريخ لن ينسى جهوده مع صديقيه المخرج محمد نجيب، والفنان سليمان بك نجيب للنهوض بالحركة الفنية، ومساهمتهم في اكتشاف وجوه جديدة، وتعليم أبرز النجوم فن الإلقاء.

 

تألق "عسر" على شاشة السينما في عدد كبير من الأفلام مثل "شباب امرأة" للمخرج صلاح أبو سيف، و"الرسالة" للمخرج مصطفى العقاد، و"البؤساء"، و"صراع في الوادي".

 

كما نجح في كتابة العديد من القصص الرائعة وسيناريو مئات الأفلام، وكان الموسيقار محمد عبدالوهاب يعتمد عليه في مراجعة النصوص السينمائية، ويشترط على كل شركات الإنتاج وجوده في أفلامه.

 

ساءت الحالة الصحية للفنان عبدالوارث عسر بعد وفاة زوجته وتملكت منه الأمراض، وبعد شهور من الخبر الحزين، تم حجزه في مستشفى القوات المسلحة، وبعد صراع طويل مع المرض رحل عن الحياة في 23 أبريل 1982.

 

 

 

عبد الوارث عسر ذكرى ميلاد صلاح ابو سيف محمد نجيب محمد عبدالوهاب

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