أهم اختراق.. ماذا قال سفير البحرين بـ أمريكا عن العلاقات مع إسرائيل

نقل الصحفي زيد بنيامين عن السفير البحريني لدى الولايات المتحدة عبد الله آل خليفة تصريحه بأن العلاقات مع إسرائيل هي "أهم اختراق" خلال ربع قرن.

ونُقل عن الدبلوماسي البحريني وصفه لهذا الاختراق بأنه "يقرب المنطقة من السلام الشامل ويجعل منا قدوة للآخرين للسير على نفس الطريق".

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن السفير الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة، شارك في اجتماع نظمه معهد الاتفاق الإبراهيمي للسلام في واشنطن، بحضور جارد كوشنر، رئيس المعهد، وبمشاركة السفير الإماراتي يوسف العتيبة والسفير الإسرائيلي جلعاد أردان، "ودار النقاش حول الذكرى السنوية الأولى من التوقيع على الاتفاق الابراهيمي وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال هذه السنة".

ونُقل عن السفير البحريني لدى الولايات المتحدة إعرابه "عن فخره بالخطوة الشجاعة التي اتخذتها مملكة البحرين بالتوقيع على تأييد السلام مع دولة إسرائيل تحت إطار الاتفاق الإبراهيمي، والتي تعكس رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ..."، مشيرا في السياق إلى "إلى زيارته الأخيرة إلى المعبد اليهودي في العاصمة المنامة، والتي استشعر من خلالها مدى انتشار ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين جميع فئات المجتمع في مملكة البحرين".

ولفت السفير إلى " الإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنة الأولى من التوقيع على تأييد السلام مع دولة إسرائيل تحت إطار الاتفاق الإبراهيمي، والتي شملت التوقيع على 15 مذكرة تفاهم و 4 اتفاقيات في العديد من المجالات المختلفة بما فيها المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والثقافية والسياحية".