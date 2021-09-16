لمواجهة كورونا.. تحرير 7 مخالفات عدم ارتداء كمامات بكوم حمادة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحلات التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

تحرير 7 محاضر عدم ارتداء كمامة

في نفس السياق أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن الآتي :-

- تحرير 7 مخالفة عدم ارتداء كمامات.

- مصادرة عدد 2 شيشة من كافيه مخالف.

يذكر أن أسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن الآتي :-

- رفع ٢١٨ حالة إشغال وغلق ٤ مراكز للدروس الخصوصية بدمنهور.

- رفع ٢٥ حالة إشغال وتحرير ١٨ محضر إشغال بكوم حمادة.

- رفع ٢٥٠ حالة إشغال طريق بحوش عيسى .

- رفع ١٥٠ حالة إشغال بمركز ومدينة ايتاى البارود .

- إزالة ٤مكبرات صوت و ٢شيشة برشيد .