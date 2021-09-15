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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مرورية

عدم انضباط إداري.. احالة 68 موظفا في البحيرة للتحقيق

حملات مرورية في البحيرة
حملات مرورية في البحيرة

طالب اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة مواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين. 

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ونفذت الوحدات  المحلية بالمحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة أسفرت عن إحالة ٢٣ من العاملين بالوحدات الصحية بقرى  أورين و الربدان بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل كما تم إحالة ٤٥ من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني .

إحالة ٣٣ موظف للتحقيق  شبراخيت

يذكر أن  الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت  نفذت بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على الوحدات الصحية بقرى منجوج و محلصتا والدفراوي،  أسفرت عن إحالة ٣٣ من العاملين  للتحقيق  لتركهم العمل وتغيبهم بدون سند قانوني وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

إحالة ٢٥ موظف بشبراخيت للتحقيق

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت  بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة، أسفرت عن إحالة ٢٥ من العاملين بالوحدة الصحية بمحلة فرنوى مركز ومدينة شبراخيت للتحقيق الغياب وترك العمل.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملة على المستشفى العام، أسفرت عن إحالة ١٢٥ من العاملين  ما بين طبيب وفني وعاملين للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني.

ونفذت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة أسفرت عن إحالة كل من :

- ١٠ من العاملين  بالوحدة الصحية بقرية برج رشيد  ما بين طبيب وفني  للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني.

- ١٣ من العاملين بالوحدات الصحية بمركز ومدينة شبراخيت.

إحالة ٥٩ موظف حكومي للتحقيق

ونفذت الوحدات المحلية بمركزي الدلنجات وشبراخيت بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية على المصالح الحكومية، أسفرت عن إحالة ٥٢ من العاملين للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني الدلنجات ، كما تم إحالة ٧ من العاملين بالوحدات الصحية ومركز شباب  بمركز ومدينة شبراخيت .

ونفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الدلنجات بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملة تفتيشية على المصالح الحكومية، حيث تم المرور على  الإدارة التعليمية ومخازن الادارة وادارة الشباب والرياضة، أسفرت عن إحالة ٥٤ من العاملين للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني الرسمية وتم اتخاذ اللازم .

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات  بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملة تفتيشية على المستشفى العام بالدلنجات، أسفرت عن إحالة  ٩١ من الأطباء والتمريض والفنيين و والإداريين  للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني وعدم التزامهم بمواعيد العمل الرسمية وتم اتخاذ اللازم.

لعدم الانضباط الإداري إحالة ٦٨ موظف للتحقيق البحيرة محافظ البحيرة محافظة البحيرة الدلنجات

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