فتح باب التقدم لجائزة آدم حنين لفن النحت

أعلنت مؤسسة آدم حنين، عن فتح باب التقدم للدورة الجديدة من مسابقة «آدم حنين للنحت»، من الآن حتى 15 من نوفمبر من العام الجاري.

جائزة «آدم حنين للنحت»، جائزة سنوية متخصصة في فن النحت باسم الفنان الكبير آدم حنين، وذلك انطلاقاً من دور مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلى في تحفيز النحاتين الشباب في مصر والعالم العربى، وإتاحة الفرصة لإلقاء الضوء على تجاربهم الإبداعية.

وتأتى الجائزة تحت عدة شروط وهى:" ألا يزيد عمر المتقدم لنيل الجائزة عن 40 عاماً، ألا يكون العمل المقدم قد شارك به المتقدم في أي معرض أو مسابقة أو حصل عنه على أي جائزة، أن يكون العمل أصلي وغير مقتبس، لا يحق للمتسابق التقدم بأكثر من عمل واحد، ويعد العمل واحداً وإن تعددت أجزائه، ألا يزيد حجم العمل عن نصف متر مكعب، المرحلة الأولى: تقدم مجموعة من الصور الفوتوغرافية الواضحة للعمل بدقة عالية ومن عدة زوايا مختلفة، وبيانات العمل ومقاساته، والسيرة الذاتية وصورة شخصية للفنان، المرحلة الثانية: تقدم الأعمال المقبولة في تصفية المرحلة الأولى في صيغتها الكاملة لمرحلة الفرز الثاني للعرض على التحكيم، تعرض الأعمال التي تخطت المرحلتين الأولى والثانية من التصفيات في معرض يقام بمناسبة الإعلان عن الجوائز في 31 مارس من كل عام بمركز الهناجر للفنون".

وحصل الفائز بالجائزة الأولى على خمسون ألف جنيه مصري، والجائزة الثانية ثلاثون ألف جنيه مصري، والجائزة الثالثة عشرون ألف جنيه مصري.

وترتبط الجائزة بجدول زمني للتقدم للجائزة وهو "الإعلان عن إطلاق الدورة الجديدة في 15 سبتمبر من كل عام، موعد الانتهاء من التقدم للمرحلة الأولى من التصفيات 15 من نوفمبر من نفس العام، تعلن نتيجة المرحلة الأولى في الأول من ديسمبر من نفس العام، تقدم الأعمال النهائية في الأول من مارس من العام التالي وذلك حتى 10 مارس، يقام المعرض وحفل إعلان النتائج وتوزيع الجوائز يوم 31 مارس من كل عام".