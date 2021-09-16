الشريك المؤسس لشركة بوسطة يوجه رسالة لـ محمد صلاح

اختارته فوربس ضمن أكثر 30 شابا نجاحا في الشرق الأوسط

أحمد جابر:

محمد صلاح معلم

الفرعون حدد هدفه واشتغل عليه وحقق كثيرًا ومازال أمامه الكثير

حصلنا على تمويل بـ 9 ملايين دولار

اختيار الشريك سبب رئيسي في نجاح العمل وتطويره.. قريباً

التقى صدى البلد أحمد جابر أحد الشباب المصريين الذين اختارتهم مجلة فوربس الأمريكية من ضمن أكثر 30 شابًا ناجحًا في الشرق الأوسط وهو الشريك الأساسي لشركة بوسطة والمدير التنفيذي للبرمجيات.

ووجه الشريك المؤسس لشركة بوسطة والمدير التنفيذي للبرمجيات رسالة تقدير وحب واحترام للفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قال فيها: "لم أكن متابعًا لكرة القدم سواء في مصر أو العالم ولكني أصبحت متابعًا جيدًا لكرة القدم متمثلة في ليفربول وبدأت أحرص على متابعة مباريات صلاح أسبوعيًا.

وأضاف جابر خلال حواره لصدى البلد قائلا: "محمد صلاح جعلني من المهتمين بالكرة كثيرا، حدد هدفه ويجتهد لتحقيق الأفضل دائما حتى وصل لأرقام لم يصل لها كثير من اللاعبين.. أحترم شخصيته وتفكيره كثيرًا.

وأكمل قائلا: "صلاح أكد أنه لا يوجد مستحيل فما حققته من إنجازات لم يكن أحد يتوقعه.. ربنا يوفقك يا صلاح وتحقق أكثر بكثير مما حققته.

ونعى جابر الحاج محمود العربي صاحب مجموعة توشيبا العربي قائلا : أسمع عنه كل خير وكان مثالا يحتذى به وما قرأته على السوشيال ميديا يؤكد ذلك.

وبسؤاله هل تتعامل بنفس منهج الحاج محمود العربي في العمل قال جابر: أتعامل في الشركة بمبدأ الكفاءة وحسن اختيار من يشاركونني العمل، بعمل أنترفيو لمن يتقدم للعمل في شركتنا وأول قاعدة بركز عليها هي الصراحة والشفافية وبالتالي يتم الاختيار وبعدها يتم عرض سيستم العمل والبدء.

ووجه رسالة للشباب الذي يبحث عن عمل والشباب الذي لم يجد فرصته حتى الآن قائلا: "اجتهد ودور على شغل وطور من نفسك ولو عاوز تبقى جزء من فريق عمل كبير حدد هدفك واسع لتحقيقه وطور نفسك باستمرار.

يذكر أن مجلة فوربس الأمريكية قد اختارت أحمد جابر من ضمن أفضل 30 شابا تأثيرا في الشرق الأوسط.

وضمت قائمة العام الحالي نحو 38 شخصًا من أصل 20 جنسية في 11 دولة في الشرق الأوسط (أدرجت المجلة الشباب الشركاء في مشروع واحد تحت مدخل واحد). وتتمتع مصر بأعلى معدل تمثيل في القائمة من خلال 8 مشاركين، تليها لبنان والأردن بـ4 لكل منهما.

ومن إجمالي 30 مشاركا في القائمة، يقيم 12 منهم في الإمارات و4 في مصر. ولدى فئة التأثير الاجتماعي أكبر عدد من المشاركات وعددها 7، تليها الرياضة 6، والإبداع 5. أما فئات التجارة الإلكترونية والتمويل والتكنولوجيا فلكل منها 4 مشاركات.

أحمد جابر

29 عامًا، رئيس قسم التكنولوجيا والشريك المؤسس لشركة (Bosta). شارك جابر في تأسيس شركة (Bosta) للشحن منذ 6 أعوام بعد تركه الكلية. وقد جمعت الشركة 9.2 مليون دولار من خلال جولات تمويلية حتى الآن من ضمنها 6.7 مليون دولار في مايو 2021.

ويشرف جابر على عملية توسيع نطاق التكنولوجيا والمنتجات، حيث يدير فريقًا يضم أكثر من 50 مهندسًا ومديري منتجات ومصممين. كما تخطط الشركة لتسليم أكثر من 5 ملايين طرد في مصر، وتوسيع عملياتها إلى دبي والسعودية بحلول نهاية عام 2021. وقبل تأسيس (Bosta) شارك جابر في تأسيس تطبيق مشاركة ملفات للهواتف الذكية يعرف باسم (Join).