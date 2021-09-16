برلمانية تناشد المواطنين بسرعة التسجيل في حملة "معًا نطمئن"

ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بإطلاق رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" للحصول على لقاح كورونا، مُشيرة إلى أن هذه الحملة تساعد بشكل كبير في تشجيع المواطنين على التسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا من خلال الموقع المتخصص باللقاح قبل حلول الموجة الرابعة للفيروس.

وأوضحت عطوة، خلال البيان الصادر لها، أن التهاون في الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والامتناع عن تلقي اللقاح من قبل المواطنين سيؤدي إلى نتائج وخيمة، خاصة بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية من الموجه الرابعة للفيروس والتي تعتبر هي أشد فتكًا وأسرع أنتشارًا عن الموجات السابقة.

وناشدت عضو مجلس النواب، جميع المواطنين بضرورة الحصول على اللقاح للوقاية من خطورة الإصابة والتفاعل مع حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لإسرعة انتشارها على مستوى الجمهورية، وطالبة جميع منظمات المجتمع المدني تكثيف حملات التوعية بضرورة الالتزام بالإجراءتات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الدولة في وقتسابق لمواجهة الفيروس وللحفاظ على حياة المواطنين.