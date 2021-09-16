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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يناقش استعدادات استضافة مصر لبطولة العالم للرماية

صدى البلد

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،صباح اليوم الخميس، اجتماعاً مع اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية لاستعراض أخر تطورات استضافة مصر لبطولة العالم للرماية "الأطباق المروحية"،  بحضور الدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية، ومسئولي شركة تذكرتي.

 

ناقش اللقاء الاستعدادات المتعلقة بتنظيم البطولة المقرر إقامتها بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من ١٢ حتي ١٧ أكتوبر المقبل، والترتيبات الخاصة بمراسم استقبال الوفود، واللاعبين المشاركين بالبطولة، وأماكن إقامتهم، وانتقالاتهم خلال فترة المنافسات.

 

كما شهد الوزير عرضاً عاماً حول مقترح حفلي الافتتاح والختام للبطولة، وفقرات الحفلتين، وأسلوب التسويق والترويج والدعاية، والشكل الإخراجي لميادين الرماية التي ستحتتضن المنافسات.

 

أكد وزير الشباب والرياضة علي المتابعة خطوة بخطوة مع اتحاد الرماية واللجنة المنظمة فيما يخص تنظيم البطولة علي أعلي مستوي داخل أكبر مدينة دولية رياضية أوليمبية بالشرق الأوسط، مشيراً إلي التنسيق لإنهاء كافة الاجراءات الادارية واللوجستية المتعلقة بتنظيم البطولة، وجذب الرعاة لدعم البطولة ورعايتها.

 

أوضح الوزير جاهزية استضافة البطولة بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها مصر، والطفرة الإنشائية والانجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الانجازات خلال الآونة الراهنة.

 

لفت الدكتور أشرف صبحي إلي ضرورة الاهتمام بالجوانب الفنية لإعداد لاعبي منتخب مصر للرماية للمنافسة بقوة، والفوز بميداليات البطولة؛ لتحقيق النجاح والتفوق للبطولة علي مستوي كافة الأصعدة في ضوء النجاحات التي تحققها الدولة المصرية في استضافة البطولات الدولية الرياضية.

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