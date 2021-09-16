عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب أطباء الأسنان : تحديد تسعيرة الكشف يمثل مشكلة لنا

الدكتور ايهاب هيكل
الدكتور ايهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان

قال الدكتور ايهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إن الأطباء يواجهون مشكلة وهي  “انهم مش عارفين يسعروا لنفسهم”، مؤكدا أن المريض في القطاع الطبي في بعض الأحيان يقوم بالكشف فقط.

وأضاف إيهاب هيكل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بدون حظر” عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك مصروفات للعلاج، وتكون متغيرة من مريض إلى أخر وغير ثابتة.

 

وتابع هيكل، أن هناك مصروفات ثابتة، وهي تتضمن الأيجار والكهرباء والأجهزة، مؤكدا أنه يجب أن يتم تحديد تسعيرة معينة للكشف.

 

محافظة القاهرة بها أكثر من 20 ألف طبيب أسنان

وأشار هيكل إلى أن، محافظة القاهرة بها أكثر من 20 ألف طبيب أسنان، في حين أعداد أطباء الأسنان في مصر وصل إلي ٧٥ الف طبيب وهو العدد الذي تم تسجيله في نقابة أطباء الأسنان

 

ايهاب هيكل نقيب أطباء الاسنان الأطباء مصروفات للعلاج طبيب أسنان

ترشيحاتنا

برعاية الإمام الأكبر.. تكريم الفائزين بمسابقة مئذنة الأزهر في الشعر ..صور

إصابة أكرم توفيق في ودية الأهلي والمقاولون

أحمد مجدي : موجة سخرية من سعر "آيفون 13"

محكمة تستعين ببغاء كشاهد رئيسي في قضية قتل واغتصاب.. ما القصة ؟

لوسيد إير دريم تتفوق على تسلا في المدى التشغيلي بـ 520 ميلا

نقيب أطباء الأسنان : تحديد تسعيرة الكشف يمثل مشكلة لنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قالت لها على الحاجة دي| صديقة فتاة سيتي ستارز تكشف مفاجأة عن انتحارها

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 8.5% للإيداع و9.25% للإقراض

سموحة يتعاقد مع ثنائي الزمالك في صفقة انتقال حر

شخص مكبل و3 جثث.. ليلة الرعب في منزل "أبو فياض" سفاح قنا

قرار عاجل لـ الداخلية بشأن السرعات القانونية على الدائرى الأوسطى شبرا - بنها الحر

شاهد.. لحظة قفز فتاة سيتي ستارز من الطابق السادس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

حسم الأمر.. أول رد من تامر حسني على خبر زواجه سرا "فيديوجراف"

فيديو جراف.. عملة باسم النادي.. كيف كرم الخطيب أجيال الأهلي

بأسرع وقت.. مجلس الأمن يدعو إلى استئناف مفاوضات سد النهضة

أحمد مجاهد : كيروش من المدربين المميزين على مستوى العالم

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

عمر عاقيل يكتب: مغالطات إدارية

عبير حلمي تكتب: خواطر ليلة إبداع.. «عرق الحذاء» 

أحمد شيخو يكتب: التدخلات الخارجية في المنطقة

أسامة علي يكتب: عضة كلبك ترياق يا باشا 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ