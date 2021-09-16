نقيب أطباء الأسنان : تحديد تسعيرة الكشف يمثل مشكلة لنا

قال الدكتور ايهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إن الأطباء يواجهون مشكلة وهي “انهم مش عارفين يسعروا لنفسهم”، مؤكدا أن المريض في القطاع الطبي في بعض الأحيان يقوم بالكشف فقط.

وأضاف إيهاب هيكل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بدون حظر” عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك مصروفات للعلاج، وتكون متغيرة من مريض إلى أخر وغير ثابتة.

وتابع هيكل، أن هناك مصروفات ثابتة، وهي تتضمن الأيجار والكهرباء والأجهزة، مؤكدا أنه يجب أن يتم تحديد تسعيرة معينة للكشف.

محافظة القاهرة بها أكثر من 20 ألف طبيب أسنان

وأشار هيكل إلى أن، محافظة القاهرة بها أكثر من 20 ألف طبيب أسنان، في حين أعداد أطباء الأسنان في مصر وصل إلي ٧٥ الف طبيب وهو العدد الذي تم تسجيله في نقابة أطباء الأسنان