برلماني يطالب بتخفيض نسبة عمليات الولادة القيصرية إلى 10 %

قال النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن معدلات عمليات الولادة القيصرية فى مصر تصل إلى 60 %، بما يعنى أنها أكبر من النسبة العالمية التى تصل إلى 20%.

وأشار رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى تخفيض نسبة عمليات الولادة القيصرية إلى 10 % ، بحيث اذا لم يقم الطبيب بذلك يتم تدريبه على إجراء علميات الولادة الطبيعية.

وتابع عضو لجنة الصحة بالبرلمان : أما فى حالة عدم رغبه الطبيب فى إجراء عملية ولادة طبيعية يتم محاسبته طبقا للقانون ، خاصة وأن عمليات الولادة القيصرية تعرض كثيرا من الأمهات إلى الأنيميا ، مشيرا إلى أن 97 % من الأمهات تعانى من الأنيميا.