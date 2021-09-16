رائد الحوسبة المنزلية.. وفاة البريطاني كليف سينكلير عن عمر يناهز 81 عامًا

توفي كليف سينكلير، مخترع الحاسوب المنزلي، عن عمر يناهز 81 عامًا، وفق ما ذكرت إبنته بليندا.



ووفقا لابنته، توفي سينكلير في منزله في لندن اليوم الخميس بعد صراع طويل مع المرض.



واشتهر سنيكلير باختراع الحاسوب المنزلي، وكذلك باختراعه آلة حاسبة للجيب.



والمخترع من مواليد 30 يوليو 1940 في ريتشموند، بالمملكة المتحدة، حيث ترك المدرسة في سن 17 عاما وعمل لمدة أربع سنوات كصحفي تقني لجمع الأموال لتأسيس شركته "سينكلير رايونيكس".



وفي أوائل السبعينيات، اخترع سينكلير سلسلة من الآلات الحاسبة المصممة لتكون صغيرة وخفيفة بما يكفي لوضعها في الجيب.

كما أحدث حاسوبه المنزلي الأول، المعروف ب"زد إكس 80"، والذي تم إصداره في عام 1980، ثورة في السوق وبيع بسعر 79.95 استرليني، كان الجهاز يمثل حوالي خمس سعر أجهزة الكمبيوتر المنزلية الأخرى في ذلك الوقت.



وحقق الجيل الثاني من الكمبيوتر "زد إكس 81" نجاحًا هائلاً، حيث بيع مقابل 69.95 جنيهًا إسترلينيًا حيث بيع منه 250.000 نسخة.



في حديثه في عام 2010، قال السير كليف، والذي منح لقب سير لما أنجزه في حياته العملية، إن جهازي "زد اكس 80" و"زد إكس 81" جعلاه ثريًا للغاية.