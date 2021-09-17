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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ورك بطة.. أحمد زاهر يمزح مع هنادي مهنى بسبب خسارتها للوزن

صدى البلد

مازح الفنان، احمد زاهر الفنانة هنادى مهنا بسبب خسارتها كثيرا من الوزن.

وخلال استضافتها فى برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى” مازحها زاهر قائلا:" بقيتى ورك"، ومن جانبه مازحها رامى رضوان قائلا:" بقيتى ربع بطة".

وشارك زاهر وهنادى مهنا فى  حكاية كدبة كبيرة من مسلسل ورا كل باب.

ويلعب أحمد زاهر شخصية “يحيي” وتلعب هنادى مهنا شخصية “بطه”

نشر الفنان أحمد زاهر صور جديدة من كواليس حكاية كدبة كبيرة من مسلسل “ورا كل باب”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهر أحمد زاهر في صور متعددة من كواليس الحلقة الأخيرة من حكاية كدبة كبيرة من مسلسل ورا كل باب، بصحبة طاقم العمل ومنهم الفنانة هنادي مهني.
 

وعلق أحمد زاهر علي الصور: “يحيي و بطه في شهر العسل، وخلصت الكذبه الكبيره مسلسل #ورا_كل_باب هاتوحشوني يا احلي جمهور في الدنيا هايوحشني كل كرو المسلسل و كل الكاست بجد استمتعت جدا بكل لحظه في هذا العمل و فخور اني قدمته لان دي هي قضيه العصر اللي احنا فيه للاسف”.

وأكمل أحمد زاهر: “واتمني اننا كلنا نكون اتعلمنا متعملوش كده تاني ونفكر قبل ما نكتب ونجرح ونوجع اي حد … شكرا جدا #تامر_مرسي #حسام_شوقي #شادي_علام #يحيي_ممدوح #اسلام_حافظ #سميح_النقاش #عمرو_فاروق #هنادي_مهني #فتوح_احمد #عماد_رشاد #محمد_ناصر #محمد_صلاح #احمد_طارق #رضوي_جوده #اشرف_فاروق #عزوز_عادل وكل ممثليين و فنيين العمل شكرا شركه سينيرجي و يارب نكون عجبناكم يا اعظم جمهور في الدنيا”.

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