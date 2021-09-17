تقرير: الموضة المحتشمة للنساء تتحول إلى صناعة عالمية مربحة

سلط تقرير لصحيفة “التايمز” البريطانية، الضوء على ما وصفته بـ “الموضة المحتشمة” التي تحولت إلى صناعة عالمية مهمة تجني أرباحا.

وبحسب تقرير الصحيفة، نظمت شركة “مودانيسا” عرضا مخصصا لأزياء وملابس المحجبات في مدينة اسطنبول التركية، وعُرض خلاله الأزياء المحتشمة، حيث تعد شركة “مودانيسا” واحدة من الشركات الرائدة، التي توفر الملابس الراقية وأحدث التصاميم للمرأة المسلمة.

وتستفيد شركة مودانيسا من القوة الشرائية للنساء المسلمات في الدول الإسلامية، لا سيما تركيا التي ظلت فيها النخبة علمانية، إلا أن هذه الموضة المنسية بتزايد مستمر، بدأت تتحول إلى صناعة عالمية، مع ظهور تطبيق “إنستجرام”، حيث من المتوقع أن تصل القوة الشرائية للملابس المحتشمة بحلول 2024 إلى 400 مليار دولار، أي ضعف ما كانت عليه عام 2014 تقريبا.

وتعد تركيا مركزا للصناعة هذه، وكذلك بريطانيا، حيث توجد بيوت الأزياء والسوق الاستهلاكي.

وتروج شركة "مودانيسا" للماركات المحتشمة من حول العالم، عبر منصتها على الإنترنت، وتقوم بتنظيم أسابيع للزي المحتشم في لندن واسطنبول ودولة الإمارات.

وتأسست شركة مودانيسا عام 2011، برأسمال مبدئي بلغ نحو نصف مليون دولار، كما تحقق الشركة أرباحا منذ عام 2018، وجذبت استثمارات تقدر بـ 15 مليون دولار من “جولدمان ساكس” و"ومضة" عام 2019.



وتعد الشركة رابع أكبر شركة تجزئة تركية وتوفر أكثر من ألف ماركة للملابس تباع على موقعها في الإنترنت، وتشمل ملابس رياضية محتشمة وتصاميم راقية.

وبدأت الشركة منذ عام 2015 بتوسيع عملياتها في الخارج. وتعد بريطانيا واحدة من أهم أسواق الشركة، بعد تركيا حيث ارتفعت المبيعات في رمضان والعيد إلى 70% هذا العام.