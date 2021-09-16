مع قرب بداية الخريف.. تعرف على أحدث صيحات موضة مكياج 2021

موضة مكياج خريف 2021 من أكثر الأمور و الأشياء التي تشغل بال الكثير من الفتيات و السيدات، وذلك سواء مكياج السهرة أو الخروجات اليومية و العمل أيضا.

حيث تختلف موضة المكياچ دائما من فصل لـ أخر و مع حلول فصل الخريف تغيرت تفاصيل الموضة عن الفصل الذي يسبقه وهو فصل الصيف، ولذلك سنتعرف في السطور التالية عن أحدث موضة المكياج في خريف 2021.

تقول خبيرة التجميل مريم وارث تعتبر رسم عين القط من اتجاهات المكياج الكلاسيكية، والتى عادت من جديد حيث تعتبر من أحدث اتجاهات المكياج لخريف 2021.

وأضافت مريم وارث يعتبر الكحل الأسود من ألوان الكحل المفضلة للكثيرات من النساء، كما يتوافق مع ألوان البشرة المختلفة، ويساعد على رسم العين، وإظهار جمالها.

وأكدت مريم وارث أن الرموش الطويلة موضة هذا الخريف بين النساء خلال فترة انتشار فيروس كورونا وارتداء أقنعة الوجه، التي جعلت الكثيرات من النساء يركزن على مكياج العيون، لإظهار جمالها.

وأضافت مريم وارث يعتبر اللون الأحمر من الألوان الكلاسيكية المفضلة للكثيرات من النساء خاصة عند اختيار لون لأحمر الشفاه، مع التركيز على اللون اللامع الذى يساعد المرأة بالحصول على إطلالة أنثوية مميزة، بين الحاضرات.

وعندما تصبح الفصول أكثر برودة، تميل البشرة إلى التحول إلى اللون غير اللامع، ولكن هذا العام، تعتبر البشرة الفاتحة الندية بدون أو بمكياج من أحدث إتجاهات المكياج موضة خريف 2021.