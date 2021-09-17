وداعا لكلمات المرور.. مايكروسوفت تبدأ بحلول بديلة لمنع الاختراق.. تفاصيل

تستعد شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات لإلغاء كلمات المرور للحسابات الخاصة بالمستخدمين، وتسجيل الدخول باستخدام التطبيقات بدلا من كلمات السر، وذلك من أجل تقليل مشكلات الاختراق التي زادت بشدة في الآونة الأخيرة.



وبحسب شبكة NPR الأمريكية فإن مايكروسوفت ستبدأ خلال الأيام القادمة تسجيل الدخول بدون كلمة مرور للمستخدمين، وسيتم استبدالها بتطبيقات مثل Microsoft Authenticator و Windows Hello والذي يتيح للمستخدمين تسجيل الدخول إلى حساباتهم باستخدام الوجه أو بصمة الإصبع أو رقم التعريف الشخصي.



وقالت Vasu Jakkal ، نائب رئيس شركة مايكروسوفت للأمن والامتثال في بيان: "لا أحد يحب كلمات المرور، إنها غير ملائمة، و إنها هدف رئيسي للهجمات الإلكترونية ".



وسيتمكن المستخدمون من استخدام مفتاح أمان أو إرسال رمز تحقق إلى هواتفهم أو البريد الإلكتروني هذه تعتبر هذه البدائل أكثر أمانًا من كلمة مرور بسيطة يمكن تخمينها.



وأضافت "لقد كانت لسنوات طويلة أهم طبقة أمان لكل شيء في حياتنا الرقمية من البريد الإلكتروني إلى الحسابات المصرفية وعربات التسوق وألعاب الفيديو".

وسيسمح تسجيل الدخول بدون كلمة مرور بتسجيل الدخول إلى تطبيقات مايكروسوفت مثل Outlook و OneDrive وتطبيقات Family Safety ، على الرغم من أنه قد لا يكون متاحًا لجميع المستخدمين على الفور.



وكانت قد سلطت الشركة الضوء على أهمية استخدام هذه التقنيات بدلا من استخدام كلمات السر، حيث أن هناك نحو 80 % من الهجمات الإلكترونية التى تخترق كلمات المرور، بالإضافة إلى أن هناك واحدا من بين 250 حسابا لمستخدمى الشركة يتم اختراقها كل أسبوع.