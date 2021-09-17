البحرين.. أولوية لمكافحة السمنة لتقليل وفيات الأمراض غير السارية

أكد الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بالبحرين، أن المملكة تولي جهود مكافحة السمنة بالمملكة أولوية خاصة، في إطار الخطة الوطنية الرامية إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحديداً الهدف المتعلق بخفض الوفيات المبكرة من الأمراض غير السارية بحلول عام 2030.

وبحسب صحيفة الأيام شدد رئيس المجلس الأعلى للصحة على أن التزام مملكة البحرين بالحد من انتشار الأمراض غير السارية قد عزز الوعي العام بهذه القضية بشكل كبير، وأنه لضمان التقدم المستمر في مكافحتها، يجب اتخاذ إجراءات جذرية بشأن مكافحة السمنة، لاسيما وأن الأعوام الماضية، شهدت تزايداً كبيراً في معدلات انتشار السمنة، حيث بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف المعدلات الاعتيادية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تحديداً شهدت تصاعدًا متسارعاً في انتشار السمنة، والأمراض الصحية المزمنة المرتبطة بها.

وحذر بن عبد الله من تبعات داء السمنة، باعتباره مرضا مزمنا وخطيرا ويرتبط بأضرار كبيرة على الأفراد والمجتمع، منوهاً إلى أن السمنة تعد المحرك الرئيسي للأمراض المزمنة غير السارية، وأنه في حال التأخير في الإجراءات اللازمة للتصدي لها سيخلف ذلك آثاراً كبيرة، وسيشكل عبئًا كبيرًا على الرعاية الصحية والمجتمع في المستقبل بلا شك.

وأضاف أن «أكاديمية البحرين للسمنة» ستسهم في إعداد برنامجً تعليمي شامل لـ 45 طبيبًا في مملكة البحرين للتعرف على كل ما يتعلق بالوقاية من السمنة وتشخيصها وإدارتها من أجل الاستعداد لتقديم المشورة الفعالة للمرضى الذين يعانون من السمنة، معرباً عن ثقته في أن هذه المجموعة ستقوم بدور رائد في المجتمع من خلال تطبيق المعرفة والمهارات التي يكتسبونها لإحداث تأثير واضح على مشكلة السمنة في البحرين.