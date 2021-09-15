البحرين تدين الهجوم الحوثي علي مطار أبها السعودي

أدانت مملكة البحرين بشدة قيام الميليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاق طائرة مسيرة (مفخّخة) تجاه مطار أبها الدولي.

وذكرت المملكة البحرينية عبر بيان صادر عن وزارة الخارجية البحرينية ان هذا الهجوم يعد اعتداء ممنهج وسافر وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقيم الأخلاقية والإنسانية.

وجددت وزارة الخارجية البحرينية موقف بلادها لما تتعرض له المملكة العربية السعودية حيث أكدت علي وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول تهديد أمن وسلامة أراضيها.

كما ثمنت الخارجية البحرينية كفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية التي تمكنت من اعتراض تلك الطائرة وتدميرها قبل وصولها إلى هدفها، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة واتخاذ الإجراءات الصارمة لحماية المدنيين الآمنين.