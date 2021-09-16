السعودية.. قرار وشيك بالسماح لمن دون 18 عامًا بالسفر إلى البحرين

نقلت صحيفة اليوم السعودية عن مصادر توقعتها بأن يصدر قريباً قرار بالسماح للفئة العمرية الأقل من 18 عامًا، المحصنين بجرعتين ضد فيروس كورونا، بالسفر إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد.

وذكرت المصادر أن القرار المرتقب يأتي في ظل ارتفاع أعداد المحصنين بجرعتين وانخفاض الإصابات بكورونا في المملكة ومملكة البحرين، وبناءً على ما رفعته اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا في السعودية.

ولفتت المصادر ، إلى أن المديرية العامة للجوازات رفعت للجهات العليا طلبًا بهذا الصدد، ومن المتوقع الموافقة عليه خلال الأسابيع المقبلة.

يذكر أن وزارة الداخلية قررت في مايو الماضي قصر السماح بسفر المواطنين إلى مملكة البحرين على مَن تجاوزت أعمارهم 18 عامًا، وأكملوا جرعات كورونا أو كانوا محصنين متعافين.