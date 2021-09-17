هل يجوز لبس النقاب دون ارتداء الجورب والقفازين؟ الإفتاء ترد

هل يجوز لبس النقاب فقط دون ارتداء الجورب والقفازين؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال منصة الفيديوهات "يوتيوب".

هل يجوز لبس النقاب

وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء في إجابته عن السائلة:" لا النقاب واجب ولا القفازين واجبين، والجورب محل خلاف بين الحنفية والجمهور، والتي تريد لبس النقاب دون الجورب وغطاء القدمين لا يجوز لأنها تترك واجباً".

حكم خلع النقاب لأجل العمل

قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النقاب ليس واجبًا مثل الحجاب وعليه فمن خلعت النقاب لابد أن تلتزم بهيئة الحجاب.

وأضاف "شلبي" فى إجابته عن سؤال: ما حكم خلع النقاب لأسباب تتعلق بالعمل؟، أنه يجوز للسائلة أن تخلع النقاب لأن النقاب ليس واجبًا، والمطلوب فى المرأة المسلمة أن تستر جسدها ما عدا الوجه والكفين والقدمين خاصةً إذا كان العُرف الذي يسود في المجتمع هو عدم النقاب، فالأفضل لها ألا تلبسه وألا تشدد على نفسها.

وأوضح، أما خلع الحجاب فهذا الذى لا يجوز، فالحجاب بإجماع المسلمين والأئمة والمذاهب سلفًا وخلفًا لم يختلف أحد من علماء الأئمة عليه.

حكم خلع النقاب أمام الأقارب الرجال

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النقاب ليس واجبًا مثل الحجاب وعليه فمن خلعت النقاب لابد أن تلتزم بهيئة الحجاب.

وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال «ما حكم خلع النقاب أمام الأقارب ؟»، أن خلع المرأة للنقاب ليس حرامًا، لأن النقاب ليس فرضا ولا واجبا لذا لا شيء على المرأة إذا خلعت النقاب.

وأكد للسائلة التي ترتدي النقاب ولكنها تخلعه أمام أقاربها الرجال، أنه يجوز لها ذلك ولكن عليها أن تلتزم بالحجاب الشرعي.

حكم لبس النقاب وظهور الحواجب

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة ارتداء النقاب وظهور الحواجب منه لأن النقاب في الأصل ليس فرضا وهو من باب الفضل.

حكم لبس النقاب في الصلاة

النقاب عادة وليس واجبا وليس فرضا، وهذه العادة لا ينبغي أن تتعب المرأة وتضيق على نفسها، ويجوز لها خلع النقاب، فإن المرأة يجوز لها كشف الوجه والكفين، ولا شيء عليها في ذلك.

وإذا أرادت المرأة المنتقبة أن تغطي وجهها أثناء الصلاة فإنه يجوز لها ذلك وصلاتها صحيحة.