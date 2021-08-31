أمام من نخلع النقاب وحكم كشف الوجه أمام الخاطب؟ دار الإفتاء ترد

أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال تقول صاحبته "أمام من نخلع النقاب ، وهل يجوز كشف الوجه أمام الخاطب وأهله؟

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن تغطية الوجه ليست واجبة، وبالتالي يجوز خلع النقاب ، أمام الخاطب وأهله.

وأضاف أمين الفتوى أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر عباده بالتكاليف لكى يتضررون منها، فستر الوجه ليس واجبا، ولا ترتكب المرأة محرما إذا كشفت وجهها أصلا بدون هذه الدواعي فما بالك بوجودها.



خلع النقاب أمام الخاطب

أجاب الدكتور محمود شلبي - أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال "هل يجوز للمنتقبة خلع النقاب أمام خطيبها بعد إتمام الخطوبة أثناء زيارته لها؟

وأجاب شلبي من خلال البث المباشر للدار المذاع عبر الصفحة الرسمية لها على فيسبوك قائلًا: يجوز للمنتقبة خلع النقاب أمام خطيبها طالما أنها تأمن على نفسها بوجودها بين أسرتها.

وأوضح أن عدم خلع النقاب أمام الخطيب يخلق نوعا من أنواع عدم الألفة والاستغراب بعد إتمام الزواج، وذلك ما تراه لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية بخصوص هذا الشأن الذي يرد فيه كثير من الأسئلة، وعلى هذا فلا شيء على المنتقبة من خلع النقاب أمام الخاطب ما دامت تأمن على نفسها مع خطيبها بين أهلها.



حكم خلع النقاب لأجل العمل



قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النقاب ليس واجبًا مثل الحجاب وعليه فمن خلعت النقاب لابد أن تلتزم بهيئة الحجاب.

وأضاف "شلبي" فى إجابته عن سؤال (ما حكم خلع النقاب لأسباب تتعلق بالعمل؟)، أنه يجوز للسائلة أن تخلع النقاب لأن النقاب ليس واجبًا، والمطلوب فى المرأة المسلمة أن تستر جسدها ما عدا الوجه والكفين والقدمين خاصةً إذا كان العُرف الذي يسود في المجتمع هو عدم النقاب، فالأفضل لها ألا تلبسه وألا تشدد على نفسها.

وأوضح، أما خلع الحجاب فهذا الذى لا يجوز، فالحجاب بإجماع المسلمين والأئمة والمذاهب سلفًا وخلفًا لم يختلف أحد من علماء الأئمة عليه.