المركزي: 2.9 تريليون جنيه أرصدة الإقراض والخصم بالبنوك

ارتفع أرصدة الإقراض والخصم لعملاء البنوك ضمن أصول الجهاز المصرف إلي 2.903 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بعد أن كانت 2.814 تريليون جنيه في مايو السابق ومقارنة بـ 2.72 تريليون جنيه في مايو السابق.



وكشف تقرير صادر عن قطاع الرقابة والإشراف التابع للبنك المركزي المصري؛ أن رأس المال ضمن الإلتزامات وحقوق الملكية للبنوك إلي 185.36 مليار جنيه في يونيو السابق مقابل 183.031 مليار جنيه في مايو السابق ومقارنة بـ 182 مليار جنيه في إبريل الماضي.



ووصلت جملة الاحتياطيات ضمن الإلتزامات وحقوق الملكية للبنوك ؛ إلي نحو 362.2 مليار جنيه في يونيو الماضي مقابل 362.5 مليار جنيه في مايو من نفس العام ومقارنة بـ352.22 مليار جنيه في إبريل السابق.



وبحسب التقرير فقد بلغ جملة المخصصات لـ 170.35 مليار جنيه في يونيو السابق ومقابل 169 مليار جنيه الماضي ومقارنة بـ 168.004 مليار جنيه في إبريل 2021.



وسجل إجمالي سندات وقروض طويلة الأجل ضمن خصوم البنوك إلي نحو 244 مليار جنيه في يونيو 2021 مقابل 242.6 مليار جنيه في مايو الماضي مقارنة بـ 235.802 مليار جنيه في إبريل السابق.



ووصلت التزامات البنوك قبل البنوك في مصر بنهاية يونيو الماضي إلي 304.6 مليار جنيه مقابل 263 مليار جنيه في مايو السابق ومقارنة بـ 284.21 مليار جنيه في إبريل 2021.