ليالي الإبداع الأدبي تضيء سماء البدارى بأسيوط

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، سلسلة من اللقاءات الأدبية لنوادي الأدب بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى.

عقد نادى أدب قصر ثقافة البدارى ملتقي ثقافي أدبي ضمن فعاليات برنامج الإبداع الأدبي برئاسة الشاعر أحمد شافع، بدأ بكلمة ترحيبية لمدير الموقع والذي أكد علي دعم القصر لأنشطة نادي الادب وصقل وتنمية المواهب في مختلف المجالات، وخاصة المجال الادبي عن طريق اللقاء الاسبوعي لنادي ادب البداري.

وأضاف الشاعر احمد شافع رئيس نادي ادب البداري إلي تنفيذ برنامج متنوع لنادي الادب من خلال مجموعة من الندوات الادبية واللقاء الاسبوعي للنادي، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة تنفيذ مجموعة من الورش الادبية في مجالات كتابة الشعر سواء في مجال العروض والاوزان الشعرية وجميع المجالات.

شارك في الملتقي الشاعر محمد ابو الحسن وباقة من مبدعي نادي الادب بثقافة البدارى، وتبارى الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحي والعامية بجانب تقديم بعض القصائد الشعرية الجديدة للمواهب الادبية الشابة منهم اسراء عصام ومناقشتها فيما يتعلق باللغويات والقافية الشعرية.