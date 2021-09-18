فعاليات المسرح المتنقل بقرية جريس بالمنيا

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات المسارح المتنقلة بمحافظة المنيا من فرع ثقافة المنيا، بقصر ثقافة أبوقرقاص بقرية "جريس من قرى حياة كريمة".

وحرصا على تحقيق العدالة الثقافية ونشر الوعى الثقافى والفنى فى ربوع المحافظة، حيث أقيمت أمسية شعرية تبارى فيها كوكبة من شعراء أبوقرقاص بمجموعه من القصائد، ومنهم الشعراء جابر الزهيري، أشرف أمين، كما قدم مصطفى ابو العلا إحدى مجموعاتة القصصية، وقدم الفنان أسامه طه أغنية "لسه بنحلم" من أشعار الشاعر أشرف عتريس، وأدار الأمسية الشاعر اسامة ابو النجا رئيس نادى الادب المركزى.

أعقب ذلك فقره إكتشاف مواهب فى الغناء من أبناء القرية، بجانب فعاليات الورش الفنية والأشغال اليدوية ورشه الخيوط وتصنيع المكرمية والشنط مع المدربة حنان عبد التواب، وإيمان أسعد، ورشة التدريب على الرسم والتلوين للاطفال مع الفنان اسامه طه، ومعرض الكتاب والذى يضم اصدارات الهيئة.

وقدمت فرقه المنيا للموسيقى العربية كوكتيل من أغانى الطرب الأصيل من تدريب المايسترو أحمد الدسوقى، وذلك بحضور مدير عام فرع ثقافة المنيا والعديد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالقرية.