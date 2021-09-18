معارض للفنون التشكيلية ومحاضرات بالوادى الجديد

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة الفنان هشام عطوة، العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الوادى الجديد بإقليم وسط الصعيد الثقافى.

و قدم قصر ثقافة الخارجة معرض للفنون التشكيلية ضم العديد من اشغال الخوص والخزف وبعض المشغولات اليدوية، بجانب عقد ندوة بعنوان "سرطان الثدى ..الإصابة وطرق العلاج" حاضرتها اسراء جمال، وتناولت فيها أسباب الإصابه وكيفية إكتشافها، بالإضافة إلى عرض فنى لفرقة الفنون الشعبية.

وأقام بيت ثقافة الجديدة معرض لمنتجات الحرف البيئية ضم منتجات لأشغال الخوص والأرابيسك، كما أقام قصر ثقافة الطفل بالخارجة محاضرة بعنوان "التنمر بين الاطفال أسبابة وانواعة" حاضرتها اسراء جمال، وتناولت فيها اسباب التنمر بين الأطفال واشكاله، بجانب ورشة رسم وتلوين للاطفال، ونظمت مكتبة الطفل والشباب بباريس محاضرة ثقافية بعنوان "الإدمان واثره على الشباب" حاضرتها فتحية محمد .

ناقش بيت ثقافة القصر كتاب "السادات بطل السلام"، بجانب ورشة رسم بعنوان "عيد الفلاح"، كما ناقشت مكتبة الطفل والشباب ببغداد كتاب بعنوان "ماذا تعلم عن النباتات الذكية"، بينما ناقش بيت ثقافة صنعاء كتاب بعنوان "مملكة القرود"، وأعد بيت ثقافة بلاط سرد قصة للاطفال بعنوان “كيف اتعامل مع مصر فى الصغير”.

وقدم بيت ثقافة ناصر الثورة قصة بعنوان " آداب السفر والطريق"، كما تم سرد قصة بعنوان "ناقة صالح" بمكتبة الطفل والشباب بالفرافرة، وقدمت ايضا مكتبة شرق بولاق سرد قصة بعنوان "كيف أتعامل مع لوم الآخرين".

نظم بيت ثقافة بولاق ورشة حكى بعنوان "النخيل"، كما تم تنفيذ ورشة اخرى بعنوان "تحية الإسلام فضائلها وادابها" بمكتبة الطفل والشباب بتنيدة، فيما نفذ بيت ثقافة المنيرة ورشة تدريب على أعمال الزخرفة آلى، وورشة رسم وتلوين للاطفال بعنوان "النخيل"، بينما أعد بيت ثقافة المعصرة ورشة رسم وتلوين بعنوان “المرأة فى الريف”.

ونفذ بيت ثقافة الراشدة مجلة حائط توعوية عن "مخاطر المخدرات وطرق الوقاية منها"، وقدم قصر ثقافة موط عرض لفرقة التلقائين بموط.