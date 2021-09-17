بعد تعيينها مستشارا للجنائية الدولية|أمل كلوني من الحرب الأهلية لقمة القضاء العالمي

وقع الاختيار على المحامية البريطانية أمل كلوني، يوم الجمعة، لتكون واحدة من سبعة عشر مستشارا خاصا للمدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية.

وعينت أمل كلوني مستشارة خاصة بإقليم دارفور السوداني، حيث يزعم ممثلو الادعاء أن قوات حكومية وجماعات مسلحة مرتبطة بنظام البشير نفذت حملة إبادة جماعية.

ويركز مستشارون آخرون على ملفات تشمل الجرائم ضد الأطفال والاضطهاد الجنسي والعنف الجنسي والرق.

المدعي العام للجنائية

وقال المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في بيان «يسعدني أن أرحب بمثل هذه المجموعة المتميزة من الخبراء، وأنا ممتن لاستعدادهم للعمل كمستشارين خاصين لي».

ونقلت أسوشيتد برس عن خان قوله «لا يساورني شك في أنهم بخبراتهم الهائلة ومؤهلاتهم المثيرة للإعجاب بشدة، سيساهمون بشكل كبير في عمل المحكمة وقضية العدالة الجنائية الدولية».

وتولت أمل كلوني مؤخرا مهمة تمثيل مائة وستة وعشرين ناجيا من جرائم ارتكبت في دارفور، في إحدى القضايا المحالة ضد أحد قادة قوات الجنجويد المدعومة من الحكومة السودانية السابقة.

وفي السطور التالية يرصد «صدى البلد»، بعض المعلومات عن المحامية والحقوقية أمل علم الدين أو أمل كلوني كما تعرف عالميا نسبة إلى زوجها النجم الأمريكي الشهير جورج كلوني :

محامية وناشطة حقوقية

وأمل علم الدين من مواليد 3 فبراير 1978، هي محامية وناشطة حقوقية وكاتبة إنجليزية من أصل لبناني، تعمل محاميةً في مكتب دوتي ستريت تشامبرز، متخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان.

ومثلت أمل كلوني نخبة من صفوة المجتمع مثل جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، الذي حاربت ضد ترحيله، يوليا تيموشينكو رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة والصحفي الكندي من أصل مصري محمد هشام، وهي متزوجة من النجم العالمي جورج كلوني.

طفولتها أمل كلوني وعائلتها

ولدت علم الدين في العاصمة اللبنانية بيروت، وخلال الحرب الأهلية في لبنان التي اندلعت في ثمانينيات القرن العشرين، غادرت عائلتها البلاد إلى بريطانيا، حيث استقرت في قرية جررردس كراس، باكينجهامشير، وكان عمرها حينئذ عامين.

ووالد أمل علم الدين هو رمزي علم الدين الحاصل على ماجستير إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت وصاحب وكالة للسياحة، وقد عاد إلى لبنان مجددًا عام 1991، وتعود أصول والدها إلى بعقلين، وهو من عائلة درزية.

والدة أمل علم الدين هي بارعة مكناس التي ترجع أصولها إلى طرابلس في شمال لبنان، حيث تنتمي إلى عائلة سنية، وتعمل في مجال الصحافة والعلاقات العامة.

تعليمها وشهادتها الجامعية

تلقت أمل علم الدين تعليمها في مدرسة د.شالونر الثانوية «مدرسة ثانوية بريطانية للفتيات في منطقة ليتل تشلفنت "باكينجهامشير"»، وبعد ذلك درست في كلية سانت هيو في جامعة أكسفورد حيث حصلت على منحة.

وحصلت أمل كلوني على جائزة شريجلي وهي جائزة اعتبارية تمنح للمتفوقين في مجال الدراسات القانونية، وفي عام 2000، تخرجت "كلوني" في كلية سانت هيو في أكسفورد، وحصلت على البكالوريوس في علم القانون «درجة علمية تقدمها اكسفورد وهي معادلة لـ بكالوريوس الحقوق LLB».

وفي عام 2001، التحقت علم الدين بكلية الحقوق جامعة نيويورك لدراسة ماجستير القانون، حيث كانت كاتبة قضائية في إطار برنامج الكتابة القضائية في محكمة العدل الدولية، وحصلت علم الدين على الجائزة التذكارية كاتز جي جاك نظير تفوقها في قانون الإعلام، وخلال دراستها لمدة فصل دراسي واحد في جامعة نيويورك، عملت كاتبة قضائية في محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة للدائرة الثانية في مكتب سونيا سوتومايور التي ترأس المحكمة العليا للولايات المتحدة حاليًا.

علاقتها بـ جورج كلوني

في عام 2013 التقت أمل علم الدين بـ جورج كلوني خلال لقاء جمعهما بأحد أصدقائهما في بحيرة كومو بإيطاليا.

ووفقا لمكتب محاماة دوتي ستريت تشامبرز الذي تعمل به أمل فقد أصبحت الأخيرة خطيبة أشهر عازب بـ هوليوود الممثل جورج كلوني في 28 أبريل 2014، مما جعلها تحت مجهر الصحافة العالمية، وفي يوليو 2014، انتقد جورج كلوني علنا صحيفة التابلويد البريطانية ديلي ميل بعد زعمها أن والدة خطيبته تعارض زواجهما لأسباب دينية وهو ما دفع الصحيفة للاعتذار عن قصتها الخاطئة لكن كلوني رفض قبول الاعتذار ووصف الصحيفة بأنها «أسوأ أنواع التابلويد، تفبرك الأخبار ولو على حساب قرائها».

وفي 7 أغسطس 2014، حصلت أمل علم الدين وخطيبها جورج كلوني على تراخيص الزواج في الحي الملكي كنسينجتون وتشيلسي في لندن، وفي 27 سبتمبر 2014 تزوج جورج كلوني رسمياً من أمل علم الدين، في حفل أقيم في مدينة البندقية حيث تم تزويجهما من قبل رئيس بلدية روما السابق وصديق كلوني والتر فيلتروني، وفي عام 2015، تبنى الزوجان كلب إنقاذ من جمعية سان غابرييل للإنسانية سُمي ميلي.

أبناء أمل كلوني

وفي فبراير 2017، ورد في برنامج ذا توك الحواري أن أمل كلوني حامل وتنتظر رفقة زوجها توائم وهو ما أكده صديق العائلة الممثل مات دامون على برنامج إنترتينمنت تونايت في يونيو 2017، أنجبت أمل توأمين طفل يدعى ألكساندر وطفلة تدعى إيلا، وتجيد أمل «العربية والفرنسية والإنجليزية».