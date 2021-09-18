عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يواجه أوزبكستان فى ثالث جولات مونديال الصالات

منتخب - الصالات
منتخب - الصالات

يخوض اليوم السبت منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة مباراة حاسمة أمام نظيره منتخب أوزبكستان فى ثالث جولات مونديال ليتوانيا لكرة الصالات.

 

وفاز الأربعاء الماضي المنتخب الوطني لكرة الصالات على منتخب جواتيمالا 6-3 في الجولة الثانية ضمن المجموعة الثانية لنهائيات كأس العالم التي تقام حاليًا في ليتوانيا .

 

ويقود منتخب مصر لكرة الصالات فنياً جهاد عرفة المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة الصالات والدولي السابق وسامح صالح مدرب عام وياسر عبد الخالق مدرب حراس مرمى والأسطورة تامر إسماعيل مديرا للمنتخب الوطني.

 

ويشارك منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة بالمجموعة الثانية، في مونديال الصالات الذي يقام بليتوانيا خلال الفترة من 12 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل 2021.

 

صدى البلد ينشر خريطة ومواعيد مباريات كأس العالم وطريق منتخب مصر في مونديال ليتوانيا:

 

منتخب مصر في المجموعة B التي تقام مبارياتها في مدينة فيلنيوس

 

مصر ، روسيا، أوزبكستان، جواتيمالا

 

ترتيب المباريات 
مصر وروسيا 12 سبتمبر 
مصر وجواتيمالا 15 سبتمبر 
مصر وأوزبكستان 18 سبتمبر

 

منافس منتخب مصر في حالة الصعود إلى دور الـ 16 لكأس العالم.

 

في حالة صدارة المجموعة B يلتقي منتخب مصر مع صاحب المركز الثالث للمجموعات:

 

(A) كازاخستان ، ليتوانيا ، فنزويلا، كوستاريكا(A) 
(C) البرتغال ، المغرب ، تايلاند ، جزر سليمان (C) 
(D) البرازيل، التشيك، فيتنام، بنما(D)

 

في حالة وصافة المجموعة B في المركز الثاني يلتقي مع المركز الثاني للمجموعة F :

الأرجنتين ، إيران، صربيا، أمريكا
 


في حالة احتلال المركز الثالث للمجموعة B بشرط أن يكون منتخب مصر من ضمن أفضل أربع منتخبات للمركز الثالث للسنة

 

مجموعات يلتقي منتخب مصر مع 
أول المجموعة D  
البرازيل، التشيك، فيتنام، بنما
أو أول المجموعة C  البرتغال ، المغرب ، تايلاند

 

يذكر أن الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة اعلن قائمة لاعبي فراعنة الصالات في كأس العالم المقرر إقامتها فى  ليتوانيا 2021.

 

وجاءت قائمة منتخب مصر لكرة الصالات على النحو التالي:

جمال عبد الناصر 
محمود شوبير
أحمد فكري
مصطفى عيد 
عبده الاشول 
عصام علاء 
على رمضان 
محمد سعيد 
طارق شولا 
محمد منصور 
محمد كوكي 
علاء دونجا 
خالد يسري 
عبد الرحمن بودي
صلاح لاحا 
محمد سمكه

منتخب مصر لكرة الصالات مونديال ليتوانيا منتخب جواتيمالا جهاد عرفة روسيا أوزبكستان البرازيل المغرب

موضوعات متعلقة

منتخب مصر لكرة الصالات فى مواجهة مصيرية أمام أوزبكستان.. غدا

منتخب مصر يواجه روسيا فى افتتاحية مونديال الصالات بـ ليتوانيا

ترشيحاتنا

أخبار العالم| أمريكا تعاقب إثيوبيا.. ووفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة

هل صلاة الفجر هي صلاة الصبح ؟.. 10 حقائق ينبغي معرفتها

آبل تبدأ مرحلة البيع الأولى في 30 دولة.. 5 أشياء يجب وضعها في الاعتبار قبل شراء آيفون 13

آليات الحصول على طلب ترخيص من شركات التمويل العقاري.. و4 حالات للرفض| تفاصيل

سعر الذهب اليوم السبت 18- 9- 2021

العربية اتقسمت نصين.. حادث مروع لسيارة ملاكي بطريق السويس| شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تركي آل الشيخ يتبنى صفقة من العيار الثقيل بطلها باريس سان جيرمان

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

الحكومة تصرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر .. الثلاثاء

تحطيم المحال التجارية في البحيرة.. الأجهزة الأمنية توضح حقيقة الفيديو المتداول عبر الفيسبوك

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيرة للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

شتموني| وكيل أوقاف الإسماعيلية يكشف سبب مشاجرته مع المصلين في خطبة الجمعة

تعليق ناري من تامر أمين على تعاقد الأهلى مع لويس ميكيسوني

عايشين بفلوس تركي آل الشيخ.. حسين لبيب يصدم جماهير الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

صور جديدة من حفل عمرو دياب الأخير بالتجمع الخامس

حفل العودة.. عفاف راضي تتألق في ليلة حب الراحل بليغ حمدي.. صور

فقد أمعاؤه الدقيقة والغليظة.. طفل في حالة خطيرة بسبب تريند قاتل على TikTok

فيديو

إسلام 18 أمريكيا على يديه.. رحلة الشيخ محمود الحصري

فيديو جراف| مفيش فلوس.. حسين لبيب يكشف عن مشاكل الزمالك المزمنة

فيديو جراف.. ضرب وشتيمة.. شاب يتحرش بفتاة في وسط البلد |ما القصة

فيديو جراف.. ماذا فعلت كورونا في روسيا والقصر الرئاسي

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: باب خشب

أحمد أبو علي يكتب: تصدير المقاولات.. متي تدخل مصر هذا المجال

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الديانات

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

اﻟﻤﺰﻳﺪ