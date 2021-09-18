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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفنان أحمد فهمى: شقيقي خرج من العناية المركزة وحالته مستقرة

الفنان احمد فهمي
الفنان احمد فهمي

أكد الفنان أحمد فهمى، إن حالة أخيه الفنان كريم فهمى مستقرة وتم نقله من العناية المركزة لغرفة عادية.

اتخضينا لما عرفنا.. أحمد فهمى يكشف سبب إصابة أخيه بجلطتين فى الرئة

هيطمنكو بنفسه.. أحمد فهمي يكشف للجمهور حالة شقيقه كريم

 وأوضح "فهمى"، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى عمرو أديب ببرنامج الحكاية والمذاع عبر فضائية mbc  مصر ، أن شقيقي كان يعانى منذ اسبوع بآلام فى الصدر وسعال واعتقد انها كورونا وقام بعزل نفسه لفترة وبعد اجرائه الفحوصات الطبية تبين اصابته بجلطتين فى الرئة .

 

وأضاف، أن الجلطتين متواجدتين فى الرئة اليمنى ونظيرتها اليسرى، مشيرا إلى أن التحاليل الطبية لم تكشف حتى الآن بالتفصيل عن سبب اصابته بهذه الجلطات فى الرئة معقبا " لما عرفنا انه جالى جلطة فى الرئة اتخضينا خصوصا ان كريم مش كبير فى السن وعمره 38 سنة  " .

 

وتابع أن كريم فهمى يعانى من مرض القولون ويتناول أدوية طبية تقلل من سيولة الدم ، لافتا إلى أن الوضع الحالى ليس بالخطورة الكبيرة ومن المقرر أن يتناول البروتوكول الطبى للموازنة بين علاج سيولة الدم وجلطة الرئة .

 

يذكر أن  آخر تطورات الحالة الصحية للفنان كريم فهمي قد تصدرت مؤخرا محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، عقب تعرضه لأزمة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، وسادت حالة من القلق، بالوسط الفني، ظهرت على صفحات النجوم الذين تداولوا صورة للفنان كريم فهمي، وهو يرقد على سرير أحد المستشفيات، متمنين له الشفاء العاجل بعد تعرضه للإصابة بجلطتين في الرئة.

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الفنان أحمد فهمى: شقيقي خرج من العناية المركزة وحالته مستقرة

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