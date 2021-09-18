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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أخبار العالم| أمريكا تعاقب إثيوبيا.. ووفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة

صورة توضيحية
صورة توضيحية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة
أفاد التلفزيون الجزائري بوفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر يناهز 84 عامًا.

بلينكن: سنعاقب حكومة إثيوبيا والمسؤولين عن أزمة تيجراي
أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بيانًا علق فيه على الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات على إثيوبيا تتعلق بأزمة إقليم تيجراي.

لن نرضخ للعقوبات.. آبي أحمد يعلن مواجهة مفتوحة مع بايدن
نشر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عبر حسابه بموقع "تويتر" رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، طالبه فيها بتفسير عدم اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات حاسمة ضد جبهة تحرير شعب تيجراي.

ضربتان في رأس آبي أحمد خلال 72 ساعة.. عقوبات أمريكية على إثيوبيا بسبب تيجراي.. مجلس الأمن يدعو للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة.. وردود أفعال متشنجة من أديس أبابا

لتجنب الحرب الأهلية.. بايدن يشهر سيف العقوبات بوجه أطراف النزاع في إثيوبيا

تونس.. قرار عاجل من قيس سعيد بشأن السفر خارج البلاد
أصدر  الرئيس التونسي قيس سعيّد اوامره لـ رضا غرسلاوي المكلف بتسيير وزارة الداخلية، بأن لا يتمّ منع أي شخص من السفر إلا إذا كان موضوع بطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش.

فرنسا تستدعي سفيريها في أمريكا وأستراليا بسبب صفقة الغواصات
استدعت فرنسا الجمعة، سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور بعد فسخ أستراليا عقد صفقة لشراء الغواصات الفرنسية.

بيان عاجل من أمريكا بعد استدعاء فرنسا لسفيرها في واشنطن
قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تعلم بقرار فرنسا استدعاء سفيرها لدى واشنطن على خلفية انسحاب أستراليا من صفقة الغواصات مع فرنسا.

أول تعليق من أستراليا على استدعاء فرنسا لسفيرها في أمريكا
أعربت وزارة خارجية أستراليا اليوم السبت، عن أسفها إزاء قرار فرنسا استدعاء سفيرها لدى واشنطن على خلفية انسحاب أستراليا من صفقة الغواصات مع فرنسا.

بعد أزمة فرنسا والغواصات.. أمريكا تدرس زيادة حضورها العسكري في أستراليا
أعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة تدرس زيادة حضورها العسكري في أستراليا، مؤكدا أن المسألة قد بحثت مع الطرف الآخر دون اتخاذ أي قرار نهائي.

شاهد... لقاء يجمع ولي العهد السعودي وأمير قطر
نشرت وسائل إعلام محلية في السعودية، صورة تجمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ومستشار الأمن الوطني في الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

بعد أزمة فرنسا والغواصات.. أمريكا تدرس زيادة حضورها العسكري في أستراليا

تونس.. القبض على 21 شخصا كانوا يستعدون للهجرة إلى أوروبا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، موافقة الوزارة على طلب قوات إنفاذ القانون في العاصمة واشنطن، بنشر 100 من عناصر الحرس الوطني في محيط مبنى الكابيتول، على خلفية الدعوة للمظاهرات المقررة في 18 سبتمبر الجاري.

انتهاك للسيادة.. نجيب ميقاتي يعلق علي دخول شاحنات الوقود الإيرانية لبنان
أكد رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، أن شحنات الوقود الإيرانية التي أدخلتها جماعة حزب الله إلى البلاد تعد انتهاكا لسيادة لبنان.

وزير خارجية إسرائيل يزور البحرين لأول مرة منذ اتفاق السلام
أعلن وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، أنه سيتوجه إلى البحرين في وقت لاحق من الشهر الجاري، في أول زيارة من نوعها لوزير إسرائيلي إلى المملكة بعد توقيع اتفاق السلام بين الطرفين.

بريطانيا تزيل مصر و7 دول من قائمة السفر الحمراء
أعلنت بريطانيا إزالة 8 دول، بينها مصر، من قائمة السفر الحمراء، وذلك اعتبارا من 22 سبتمبر الجاري.

 

اثيوبيا أمريكا عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

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