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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. القبض على 21 شخصا كانوا يستعدون للهجرة إلى أوروبا

تونس: القبض على 21
تونس: القبض على 21 شخصا كانوا يستعدون للهجرة إلى أوروبا

ألقت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقرقن، وسط تونس، في الثماني والأربعين ساعة الأخيرة، على 21 شخصا، بينهم "وسيط"، كانوا بصدد التحضير لتنظيم عملية هجرة غير نظامية في اتجاه السواحل الأوروبية.


وذكرت وزارة الداخلية التونسية، في بلاغ، اليوم الجمعة، تفاصيل القضية، حيث أكدت أن الوحدات الأمنية ألقت القبض على 10 أشخاص "اعترفوا بأنهم كانوا بصدد التحضير لعملية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه أوروبا انطلاقا من سواحل الجهة.


وقال الموقوفون، وفق ذات المصدر، إن التحضير جرى بعد التنسيق مع أحد الوسطاء، الذي تسلّم منهم مبالغ مالية متفاوتة، وأضافوا، في اعترافاتهم، أنهم كانوا سيبحرون ليلة الإثنين 13 سبتمبر 2021 "إلا أن سوء الحالة الجوية حال دون ذلك".


وتمكنت الواحدات الامنية، بعد تعميق التحريات، من القبض على 10 أشخاص آخرين كانوا بصدد التحضير للمشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية، وقد "تولّوا التنسيق مع الوسيط المذكور وقاموا بتسليمه مبالغ مالية متفاوتة"، وفقًا لما ذكرته وزارة الداخلية.


وتمكنت الوحدات ذاتها القبض على الوسيط، "الذي اعترف بما نسب إليه"، وفق المصدر ذاته.


وأذنت النيابة العمومية بفتح محضر موضوعه "تكوين وفاق؛ قصد مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة" واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. 

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