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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الكويتي يغادر البلاد متوجها إلى نيويورك.. لهذا السبب

الكويت
الكويت

غادر الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له البلاد اليوم متجها إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماعات الدورة ال 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح.

 

ويرافق رئيس الوزراء الكويتي وفد رفيع المستوى يضم كلا من وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وعدد من كبار المسؤولين في ديوان رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية.

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كان في وداع رئيس الوزراء الكويتي على أرض المطار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله يوسف الرومي ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل وعدد من كبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء.

الكويت أمير الكويت رئيس مجلس الوزراء الجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك

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